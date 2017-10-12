«Нова Пошта» собирается развивать сеть почтоматов

Украинцы стали чаще пользоваться автоматами для отправки и получения посылок

В шести отделениях «Нова пошта» в Киеве уже работают зоны самообслуживания на базе почтоматов. В них можно получить отправление за 1 минуту, а также оплатить услуги доставки. В дальнейшем компания планирует масштабировать проект по всей сети отделений. Об этом сообщает пресс-служба компании в отчете о результатах работы в третьем квартале 2017 года.

В компании также отметили рост общего количества отправлений в третьем квартале 2017 — на 23%. Всего за последние три месяца было отправлено 33 млн посылок.

Несмотря на стабильный рост количества доставок, в компании работают над тем, чтобы адаптировать под него инфраструктурные возможности и обеспечивать высокий уровень качества обслуживания. В частности, «Нова пошта» предоставляет диджитал-сервисы, которые делают процесс доставки удобным. Так, в мобильном приложении «Нова пошта» можно самостоятельно создать экспресс-накладные, заказать получение денежного перевода на банковскую карту и оплатить ею услуги доставки, вернуть и перенаправить отправление и т.д.

В компании отмечают, что уже в ближайшее время мобильное приложение расширит полезный функционал для бизнес-клиентов, в том числе интернет-магазинов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее «Нова пошта» в своем отчете за первое полугодие 2017 года сообщала, что клиенты компании стали чаще пользоваться почтоматами. По сравнению с первой половиной прошлого года, количество посылок, полученных через автоматизированные пункты выдачи, выросло почти на 30%.

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