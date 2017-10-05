«Новая почта» оптимизирует доставку посылок в Европу

Новая услуга будет доступна клиентам уже в конце 2017 года

«Новая почта Интернешнл» заключила партнерское соглашение с международным экспресс-перевозчиком DPDgroup, в рамках которого компании приобретают статус эксклюзивных представителей друг друга.

Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

Ожидается, что новый сервис будет запущен уже до конца 2017 года.

Сервис обеспечит адресную доставку посылок весом до 30 кг из Украины в Европу и доставку паллетированных грузов в обоих направлениях.

Кроме того, в ближайшем будущем партнеры планируют наладить курьерскую доставку из стран Европы в Украину.

В рамках партнерства, в 2018 году сети из более 2300 отделений «Новой почты» и более 28 тыс точек DPDgroup в Европе будут интегрированы между собой, что предоставит клиентам возможность заказать доставку из любого отделения в Украине в любое отделение партнеров в Европе и наоборот.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что «Нова пошта» снижает тарифы на доставку по областям Украины. Ранее доплата за доставку документов и посылок в населенные пункты за пределами областных центров составляла 20 грн, а грузов — от 35 грн.

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