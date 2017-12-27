Нова Пошта упростила оплату интернет-заказов

Игроки рынка e-commerce смогут снять с себя большую часть ответственности, связанной с приемом платежей

Компания «Пост Финанс», которая входит в группу «Нова Пошта», запустила новую услугу «Безналичный Плюс» для приема платежей от физических лиц в пользу юридических лиц.

Услуга ориентирована преимущественно на интернет-магазины и предоставляется через отдельную сеть касс, которые «Пост Финанс» устанавливает в помещениях клиентов и точках выдачи товара (до этого кассы располагались только в сети отделений «Нова Пошта»). Первая из касс, которые «Пост Финанс» устанавливает «под ключ», уже работает с ноября этого года в центре обслуживания клиентов LeBoutique в Киеве.

Главным преимуществом услуги для юридических лиц является то, что всю ответственность за обустройство кассового узла, обеспечение кассовой дисциплины, соблюдение законодательства Украины, в том числе по операциям через РРО с предоставлением клиенту-физическому лицу фискального чека, а также безопасность проведения платежей берет на себя «Пост Финанс». Чтобы начать пользоваться услугой и установить у себя кассу «Пост Финанс», клиенту необходимо заключить с компанией договор.

Ряд преимуществ услуга несет и для физлиц, осуществляющих самовывоз товара из точки интернет-магазина. Так, осуществить платеж можно на территории юридического лица (например, при получении товара). При этом не нужно иметь при себе его реквизиты, поскольку оплата произойдет на основании выданного им бланка заказа. Быстро рассчитаться в такой кассе можно с помощью банковской платежной карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта предложила украинским экспортерам новый способ приема платежей. Укрпошта оптимизирует услугу наложенного платежа в рамках партнерства с одной из стран.

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