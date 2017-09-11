День Х: что покажет Apple на презентации 12 сентября

12 сентября Apple проведет большую презентацию в здании нового кампуса компании

Уже завтра, 12 сентября, пройдет долгожданное событие среди поклонников Apple. Главный исполнительный директор компании Тим Кук проведет презентацию, которая впервые пройдет в здании нового кампуса – Apple Park, в зале Steve Jobs Theater. Предполагается, что событие откроет новую эру для самого популярного устройства компании — iPhone. Впервые в истории Apple планирует представить сразу три телефона, включая премиум-модель.

Какие новшества компании увидит мир на презентации? И чего стоит ожидать от нового iPhone? По материалам Bloomberg, мы собрали основные прогнозы того, что представит Apple завтра, 12 сентября.

iPhone

Итак, Apple представит сразу три смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus и премиум-модель iPhone X.

Новый дизайн: Новый iPhone X станет первым смартфоном компании с экраном без рамок. Благодаря отсутствию рамок iPhone X будет меньше iPhone 7 Plus, но экран у него будет больше. Боковые панели смартфона сделаны из нержавеющей стали, а задняя панель будет выполнена из стекла — как в iPhone 4. Две основные камеры на задней панели будут размещены не горизонтально, а вертикально, для более эффективного использования приложений дополненной реальности. Экран также будет оснащен технологией «True Tone», которая позволяет экрану менять температуру, основываясь на окружающей обстановке.

Отсутствие кнопки “Домой”: Важными являются не только новые элементы в смартфоне, но и отсутствие старых. Спустя 10 лет Apple отказывается от кнопки “Домой” как основного элемента управления устройством. На ее месте будет размещена тонкая виртуальная панель, которую можно перетаскивать для запуска таких функций, как многозадачность и закрытие приложений.

Отсутствие Touch ID: Apple отказывается также от сканера отпечатков пальцев, который был впервые представлен в 2013 году в iPhone 5s. Touch ID, встроенный в кнопку “Домой”, позволял за секунды разблокировать устройство, а также подтверждать транзакции Apple Pay и загрузку приложений в App Store. В новой модели iPhone X компания пыталась встроить сканер в экран, но столкнулась с производственными проблемами.

Сканер лиц Face ID: Вместо Touch ID, новый смартфон Apple будет оснащен 3-D сканером распознавания лиц под названием Face ID. Он предназначен для сканирования черт лица пользователя, срабатывает, даже если устройство лежит на столе, и может работать в темноте. Face ID будет также использоваться для аутентификации платежей и запуска безопасных приложений.

Беспроводная зарядка: Несмотря на то, что в других смартфонах эта функция доступна уже давно, для iPhone она станет новой. Владелец нового iPhone X сможет просто уложить его на зарядную поверхность и больше не использовать кабель для подзарядки телефона.

Более быстрый процессор: В новой модели своего смартфона Apple использует более эффективный чип A11, а это означает, что аккумулятор в новом iPhone дольше держит заряд и более долговечен.

Новое ПО: Традиционно новый iPhone выходит с новым программным обеспечением — и это будет iOS 11. Основные преимущества новой операционной системы: обновленный центр управления, поддержка приложений дополненной реальности, поддержка Apple Pay в iMessage, специальное приложение для управления файлами.

Другие модели: iPhone 8 и iPhone 8 Plus, как ожидается, будут похожи на предшественников, но оснащены более быстрым процессором и будут поддерживать беспроводную зарядку.

Стоимость iPhone 8, по данным газеты The Telegraph, будет начинаться в США с $1000 за версию с 64 Гб памяти.

Apple Watch

Подключение к сотовым сетям: Если верить прогнозам, Apple Watch станет автономным устройством благодаря возможности подключаться к сотовым сетям передачи данных. В том числе к таким американским операторам, как Verizon, Sprint, T-Mobile и AT&T и к некоторым международным операторам.

Новые цвета и ремешки: Внешне новый Apple Watch будет похож на предыдущие модели, но будет доступен как минимум в двух новых цветах: серая керамика и золотой оттенок под названием “румяное золото”.

Новое ПО: Apple продолжает вносить существенные изменения в программное обеспечение Apple Watch. В этом году, как и было объявлено на июньской конференции разработчиков, компания оснастит свои смарт-часы голосовым помощником Siri. Также Apple планирует добавить свое новостное приложение в устройство, как и возможность отправлять контактам и получать деньги через Apple Pay.

Apple TV

По предварительной информации, 12 сентября Apple также представит обновления Apple TV – телевизионной приставки, которая была впервые представлена в 2015 году. Основное изменение — Apple TV теперь будет поддерживать 4K-видео. И поскольку контента в таком формате еще совсем мало на рынке, компания ведет переговоры со студиями о предоставлении контента в таком формате. Также Apple TV получит поддержку HDR — технологии работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По подсчетам исследовательской компании Strategy Analytics, за всю историю Apple поставила в магазины около 1,2 млрд iPhone, заработав на этом порядка $760 млрд.

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