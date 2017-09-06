Три года на рынке: чего достиг Apple Pay с момента запуска

Apple Pay спустя три года после запуска завоевывает все большую популярность в США и Европе, однако этим регионам еще далеко до Азии и Латинской Америки

Согласно исследованию ACI Worldwide и Aite, в США количество потребителей, регулярно пользующихся смартфонами для оплаты товаров и услуг, достигло 17%, в то время как в 2014 году их было всего 6%. В Европе наиболее активными пользователями мобильных кошельков являются испанцы (25% регулярных пользователей), за которыми следуют итальянцы (24%) и шведы (23%). В Британии этот показатель составляет всего 14%.

При этом наибольшей популярностью технология пользуется в менее экономически развитых странах. В Индии 56% потребителей заявили, что регулярно совершают платежи при помощи смартфонов. Аналогичные данные были получены в Таиланде и Индонезии.

В то же время, в Великобритании 37% респондентов сообщили, что доверяют своим банкам в вопросе защиты персональных данных, используемых при платежах через смартфон. Во Франции и Голландии число таких респондентов составило, соответственно, 40% и 28%. По сравнению с предшествующими годами в некоторых странах уровень доверия применительно к мобильным кошелькам снизился, что может быть связано с увеличением числа случаев мошенничества и злоупотребления доверием пользователей.

В опросе участвовали более 6 тыс человек из 20 стран мира.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что принятие Apple Pay растет: сервис поддержали еще больше банков. Платежный сервис Apple Pay заручился поддержкой еще нескольких финучреждений на родине.

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По материалам plusworld