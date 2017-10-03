Где живут единороги: ТОП-10 компаний стоимостью больше миллиарда долларов

Единорогами называются компании с капитализацией более $1 млрд

Именем мифического существа называют вполне реальные частные компании и стартапы стоимостью более $1 млрд. Именно эти компании кардинально изменили целые отрасли, произвели настоящую революцию и стали нарицательными в современном мире технологий.

Портал Howmuch.net на основе исследования CB Insights составил карту с нанесенными на ней крупнейшими единорогами во всем мире. Неудивительно, что США лидируют — они являются домом для более 100 стартапов стоимостью от $1 млрд каждый. Далее следует Китай, а замыкает тройку лидеров Индия с десятью единорогами. Германия и Южная Корея входят в пятерку стран, являющихся родиной миллиардных компаний.

ТОП-10 компаний-единорогов мира

1. Uber ($68 млрд) — США.

Несколько лет назад, когда американцы увеличили свои транспортные расходы, Гарретт Кэмп и Трэвис Каланик решили помочь согражданам снизить их путем создания сервиса поиска, вызова и оплаты такси Uber. Их инновационный сервис значительно расширил географию с тех пор и теперь охватывает также услуги автопроката, вертолетные перевозки и самоуправляемые автомобили.

2. Didi Chuxing ($50 млрд) — Китай.

Китайский конкурент Uber смог превысить показатели последнего в США и достичь 20 миллионов поездок в день в Китае. Предлагая не только сервис такси, но и прокат авто, транспорт класса люкс и аренду автомобилей, Didi Chuxing стала одной из самых успешных частных компаний 21-го века.

3. Xiaomi ($46 млрд) — Китай.

Xiaomi — производитель программного обеспечения и электроники, основанный в 2010 году. Менее чем за семь лет компания вырвалась в лидеры на рынке смартфонов и разработала одни из самых популярных мобильных приложений, ноутбуков и устройств бытовой техники в мире. Насчитывая 8000 сотрудников, Xiaomi действительно является одним из самых впечатляющих единорогов в мире.

4. AirBnB ($29,3 млрд) — США.

AirBnB был основан в 2007 году Брайаном Чески и Джо Геббиа и начинался как попытка сдать в аренду посуточно небольшое помещение на чердаке. Начинание быстро превратилось в крупное и успешное предприятие, поскольку существующие игроки на гостиничном рынке не могли удовлетворить потребительский спрос. С ростом выручки на 80% в период с 2015 по 2016 годы AirBnB расширился до 65 000 городов по всему миру.

5. SpaceX ($21,2 млрд) — США.

Будучи крупнейшей в мире компанией, занимающейся аэрокосмической техникой и космическим транспортом, SpaceX значительно расширился с момента своего основания в 2002 году предпринимателем Илоном Маском. SpaceX была первой частной компанией, которая запустила космический корабль на орбиту, а сейчас работает с Международной космической станцией для доставки грузов. Кроме того, компания анонсировала первые полеты людей на Марс и туристические полеты на луну.

6. Palantir Technologies ($20 млрд) — США.

Palantir занимается анализом данных для финансовых учреждений, а также для борьбы с терроризмом и кибермошенничеством. Компания была основана в 2004 году и революционизировала анализ данных для государственных, медицинских и финансовых учреждений. Несмотря на то, что компания оценивается в более $20 млрд, она не планирует выход на IPO в ближайшем будущем.

7. WeWork ($20 млрд) — США.

WeWork была основана в 2010 году с целью предоставления общих рабочих площадок в 16 разных странах. Сейчас компания оценивается в более $20 млрд и предоставляет физические и виртуальные рабочие пространства, различные преимущества для сотрудников и социальные мероприятия для работников во всем мире.

8. Lu.com ($18,5 млрд) — Китай.

Этот маркетплейс онлайн-финансов был основан в 2011 году в качестве платформы P2P-кредитования. С тех пор Lu.com стал вторым по величине онлайн-кредитором в Китае и выдал уже порядка $2,5 млрд кредитов.

9. China Internet Plus Holding ($18 млрд) — Китай.

Компания China Internet Plus Holding была сформирована путем слияния двух успешных конкурентов Meituan и Dianping в 2015 году. Компания оценивается в более чем $18 млрд, она является одним из мировых лидеров по бронированию ресторанов, билетов на мероприятия и другим сервисам.

10. Pinterest ($12,3 млрд) — США.

Pinterest был основан в 2009 году и сейчас оценивается в чуть более чем $12,3 млрд. Эта медиа-платформа используется коллекционерами, предприятиями и маркетологами по всему миру. Pinterest служит «каталогом идей» для пользователей по различным темам.

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