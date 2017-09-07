Пять хорошо финансируемых стартапов, которые закрылись в 2017

Эти стартапы получили хорошее финансирование, но были вынуждены закрыться

Стартапы взлетают и падают. В момент основания нового проекта никто не может с точностью сказать, что его ожидает успех. Ведь даже те стартапы, которые получили хорошее финансирование, иногда вынуждены закрыться. Рассмотрим пять стартапов, собравших в общей сложности $1,7 млрд от венчурных инвесторов и банков, которые провалились в 2017 году.

Beepi

Получил $148,95 млн инвестиций в 5 раундах от 35 инвесторов

Закрылся в феврале 2017

Beepi — это маркетплейс для покупки, продажи и проката подержанных автомобилей. Стартап отвечал за проверку машин, оформление сделки и доставку транспорта его новому владельцу. По сути, идея отличная, поскольку Beepi позволял отказаться от услуг брокеров и сэкономить на их комиссии.

После поднятия инвестиций стартап Beepi оценивался в $560 млн. Но, по слухам, в компании возникли организационные вопросы, а деньги использовались нерационально. После чего проект закрыли.

Auctionata

Получил $95,65 млн инвестиций в 6 раундах от 15 инвесторов

Закрылся в феврале 2017

Auctionata закрылся в начале 2017 года после того, как прекратилось финансирование проекта. Стартап занимался онлайн-транслированием аукционов по продаже предметов искусства и коллекционирования.

Идея онлайн-трансляции акциона в мире искусства была воспринята очень положительно. Ведь такой формат позволял охватить намного шире аудиторию и принимать все предложения по цене онлайн. Однако успешной реализации идеи помешали такие технические проблемы, как медленный интернет.

Yik Yak

Получил $73,5 млн инвестиций в 3 раундах от 9 инвесторов

Закрылся в мае 2017

Стартап Yik Yak, запустивший одноименную анонимную социальную сеть на мобильном, оценивался в $400 млн в 2014 году. Платформа была очень популярной среди студентов и школьников. Однако из-за возможности анонимного общения в сети были зафиксированы случаи буллинга и унижений. Количество скачиваний приложения упало на 76% в конце 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Некоторые учебные заведения запретили приложение Yik Yak. Затем в мае 2017 года стартап закрылся.

Jawbone

Получил $590,8 млн инвестиций в 14 раундах от 19 инвесторов; $400 млн в виде займа

Закрылся в июле 2017

История компании началась еще в конце 90-х годов прошлого века. Фитнес-трекеры Jawbone стали одними из первых на рынке носимой электроники, а сам стартап оценивался в $3 млрд. Однако после безуспешных попыток занять свое место на рынке стартап закрылся летом этого года.

Но не спешите расстраиваться. Источники сообщают, что часть компании получила небольшое вливание капитала от некоего источника и создает новый бизнес под названием Jawbone Health Hub. Что же, будем ждать новостей.

Juicero

Получил $118,5 млн инвестиций в 4 раундах от 17 инвесторов

Закрылся в сентябре 2017

Всего несколько дней назад стало известно о том, что стартап закрывается спустя 16 месяцев после запуска. Juicero представил на рынке соковыжималку, которая подключается к Wi-Fi сети и выжимает сок из фирменных пакетов со смесью Juicero. Стоимость устройства составляла $399.

В апреле 2017 года журналисты Bloomberg обнаружили, что фирменные пакетики со смесью можно выжать руками, не используя соковыжималку. С тех пор у компании начались проблемы. В июле Juicero сообщил о планах сократить 25% персонала и пересмотреть стоимость продукции. А в недавнем сообщении на сайте компании говорится: «Нам стало ясно, что создание эффективного производства и системы дистрибуции на общенациональном уровне требует инфраструктуры, которую мы не можем выстроить самостоятельно». За 16 месяцев работы Juicero продала более 1 млн пакетов со смесями. Количество проданных соковыжималок не раскрывается.

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