ТОП-15 эффективных инструментов для борьбы с чарджбеками

В этой статье мы рассмотрим несколько инструментов предотвращения такого явления как чарджбек

Вне зависимости от того, насколько честно и прозрачно вы ведете бизнес, вам придется иметь дело с чарджбеками. Покупатель, который забыл о подписке на какой-либо онлайн-сервис, может пойти напрямую в банк с требованием вернуть средства на карту. А требовательные клиенты, получив по их мнению некачественную товар или услугу, потребуют возврата средств, даже если объективно для этого нет предпосылок.

Однако зачастую опцией чарджбеков пользуются мошенники. Получив нужный товар, они притворяются, что доставка не состоялась и требуют у банка вернуть средства.

Благодаря современным технологиям появляется новое программное обеспечение для борьбы с чарджбеками на основе искусственного интеллекта и машенного обучения. Мы собрали в этой статье 15 систем, которые помогут заранее обнаружить потенциальных мошенников и предотвратить чарджбек.

ПО для предотвращения чарджбеков

1. Experian

Эта система позволяет проверить аккаунты клиентов на наличие любой противоречивой информации или подозрительной активности. Такие аккаунты помечаются специальной меткой, которая показывает, насколько велик риск мошеннической деятельности.

2. LexisNexis

LexisNexis не только обнаруживает, но и предотвращает чарджбеки. По утверждению разработчиков и руководителей проекта, услуги предоставляются не только торговцами, но и целым правительственным учреждениям. Это значит, что фирма дает высокие гарантии надежности системы.

3. Ethoca

Компания разработала решение, которое позволяет не только оспаривать уже существующие чарджбеки, но и проверять каждую транзакцию.

4. Sift Science

Система создает на каждом аккаунте пометки, показывающие, может ли торговец доверять этому клиенту (основываясь на предыдущем опыте покупок клиента, IP-адресе, истории транзакций, и т.д.).

5. Verifi

Будучи командой профессионалов с 13-летним стажем, Verifi на сегодняшний день предотвращают более 200 тыс чарджбеков ежемесячно, а показатель успешно завершенных споров по запросам на чарджбек (в пользу торговцев) вдвое превышает средний показатель на рынке.

6. MaxMind

Среди полезных инструментов и функций этого ресурса — riskScore и геопозиционирование. Каждый торговец может посмотреть «фактор риска» по клиенту в режиме реального времени. Что касается GeoIP2, служба помогает определить материк, страну, часовой пояс и домен каждого клиента по IP-адресу.

7. Riskified

Riskified считается одним из самых надежных сервисов в этой отрасли. Особенно этот инструмент эффективен если речь идет об операциях без присутствия карты (card-not-present).

8. Charge Advisor

Система анализирует множество параметров, связанных с транзакциями, оценивает и сравнивает их, начисляя оценочные «баллы». Основываясь на этих данных блокируются все потенциально подозрительные или мошеннические транзакции. Кроме того, система построена на механизмах машинного обучения, а это значит, что она непрерывно расширяет базу данных и может совершенствовать способы борьбы с чарджбеками день за днем абсолютно самостоятельно.

9. Fidelity

Fraudwatch от Fidelity — это решение, которое предоставляет торговцам возможность самим выбрать, какие группы транзакций необходимо проверять. Платить, соответственно, он тоже будет только за анализ операций, которые сам определил как высокорисковые.

10. Kount

Kount можно считать одними из пионеров рынка, так как разрабатывать свою систему они начали более двадцати лет назад. Легко интегрируемая и простая в использовании, она сэкономит торговцам не только нервы и время, но еще и деньги. По некоторым данным, большая часть клиентов, попробовавших это ПО однажды, продлевает сотрудничество, что является большим плюсом в пользу Kount.

11. Signifyd

Уникальность этой системы заключается в том, что торговец может предъявить официальное требование о полном возмещении средств за те мошеннические чарджбеки, которые система не отследила и не предотвратила по тем или иным причинам. Заявка будет изучена работниками компании, средства вернутся на счет торговца в течение 48-ми часов.

12. Chargebacks911

Для наглядности разработчики добавили специальный калькулятор, который помогает рассчитать средние затраты на чарджбеки, основываясь на среднем числе таковых в месяц, средней сумме транзакции, комиссии и сборах, а также стоимости товара и доставки. Эти расчеты показывают реальную картину того, насколько губительными могут быть чарджбеки для бизнеса.

13. FraudlabsPRO

Программа анализирует каждую транзакцию до ее подтверждения. Платеж рассматривается под разными углами, учитываются многие аспекты. В случае малейшего несоответствия, транзакция блокируется. ПО автоматически заносит подозрительные транзакции в черный список, что помогает другим торговцам по всей сети.

14. Chargeback defense

Список услуг компании включает возврат средств, реагирование на спорные ситуации в режиме реального времени и контроль за соблюдением нормативов.

15. Fraud.net

На счету этой системы более 432 тыс предотвращенных мошеннических чарджбеков, что является достаточно впечатляющей цифрой в данной отрасли.

Схема работы Fraud.net достаточно проста, но при этом очень действенна. Система идентифицирует потенциальных мошенников, а также клиентов, которые наиболее вероятно захотят оформить чарджбек. Далее они блокируются системой.

Это лишь некоторые из сервисов, на которые стоит обратить внимание, если стоит вопрос предотвращения мошенничества и борьбы с чарджбеками.

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