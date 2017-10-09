Из онлайна в офлайн: Зачем возвращаться к традиционной торговле

Почему тренд возврата к традиционной торговле больше нельзя игнорировать?

Сегодня в рамках крупнейшей конференции, посвященной электронной торговле – Shoptalk Europe – эксперты обсудили, почему e-commerce бизнес стремится в оффлайн, открывая традиционные магазины. И что новый канал продаж может дать компаниям.

Коэн Бремер, руководитель интернет-магазина по продаже оптики Ace&Tate (Дания), рассказал, почему физические магазины — это важно.

Изначально его компания строила модель продаж в сети. И называла это своим конкурентным преимуществом. Очки бренда стоили дешево за счет отсутствия затрат на содержание магазинов.

Однако со временем стартап понял, что ему не удастся охватить широкую аудиторию без присутствия в оффлайне.

Мы поняли, что нам необходимо внедрять физические точки соприкосновения с клиентом. Мы начали продвигать наши товары внутри традиционных магазинов, открывать шоу-румы. Изначально это было больше о брендинге и маркетинге, чтобы заманить покупателей в онлайн. Но потом мы осознали, что эти каналы должны существовать параллельно.

Компания много экспериментировала с форматом продаж в оффлайне – это были и торговые точки на базе других магазинах, и шоурумы и небольшие поп-ап магазинчики.

Сегодня компания управляет 17 магазинами по всей Европе. И считет оффлайн полноценным каналом сбыта продукции.

Спикер отметил, что открытие оффлайн-продаж помогает вовлекать новых покупателей, строить доверие к бренду и транслировать идею продукта через дизайн и сервис.

Идеальный формат совмещения онлайн и офлайн-каналов продаж спикер видит так:

То есть взаимодействие покупателя и продавца должно плавно перетекать из одного канала в другой. Тогда как в самом начале формирования этого тренда оба канала существовали параллельно, а действия ритейлера через каждый из них носили хаотичных характер.

Своим опытом создания оффлайн-сети поделился автор онлайн-проекта mymuesli, Макс Виттрок.

Мы не просто открываем магазины. Мы строим экосистему, ищем формат шопинга, который удовлетворит покупателя в ближайшее время.

Макс занимается мюсли около 10 лет. Его первый оффлайн магазин выглядел, скорее, как неудачный эксперимент, чем стратегия развития бизнеса в оффлайне.

Однако за 3 года работы команде удалось достичь успеха. Сегодня в сети mymuesli насчитывается более 50 магазинов по всей Европе.

Напомним, ранее мы делали подборку самых инновационных магазинов, которые работают оффлайн, но используют различные интерактивные технологии. Подробнее — читайте в нашем материале — Магазин будущего: 5 мест для шопинга без касс и продавцов

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