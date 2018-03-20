Выгодные покупки: банковские карты с кешбэком в Украине

Банковские карты с кешбэком позволяют одновременно тратить и экономить средства

С развитием безналичных платежей, у покупателей возрос интерес к возможности вернуть часть потраченных средств. Это создало волну конкуренции среди банков — крупнейшие финучреждения предлагают клиентам вернуть вплоть до 20% потраченных с карты средств. Редакция PaySpace Magazine предлагает рассмотреть кредитки украинских банков с выгодными условиями кешбэка, а также их бонусными программами.

Банковские карты с кешбэком: 10 кредиток с выгодными условиями

ПриватБанк

Кредитная карта «Универсальная GOLD»

Кешбэк в данном случае осуществляется посредством программы лояльности «Бонус Плюс». При расчете картой ПриватБанка владелец возвращает часть покупки (до 20%) в виде денежных бонусов на специальный счет «Бонус Плюс». Потратить бонусные средства можно только в торговых точках партнеров, предварительно сообщив кассиру, что деньги нужно снять именно с бонусного счета. В программе участвует большое количество магазинов и торговых точек в разных категориях, например — «товары для дома», «транспорт», «аксессуары» и т.д.

Плата за ежемесячное обслуживание карты — 20 грн. Выпускается «пластик» бесплатно.

Райффайзен банк Аваль

Платежная карта Visa Fishka

За расчеты картой предполагается начисление бонусов, которые можно потратить в сети магазинов-партнеров или обменять на товары или услуги из каталога. За каждые 10 гривен, потраченные в партнерских торговых точках гарантированно начисляется 5 баллов и определенное количество бонусов от партнера. За расчеты в обычных торговых точках за 10 гривен начисляется 1 балл. 100 баллов равны 1 гривне.

Обслуживание карты — 21 грн в месяц. Выпуск пластика включен в стоимость обслуживания.

Universal Bank / Monobank

Кредитная карта «Monobank»

Кешбэк в этом банке может достигать 20% на две из предложенных шести категорий в месяц. При использовании кредитных средств кешбэк будет на несколько процентов выше, чем при оплате из собственных накоплений. Например, на категорию «билеты в кино» возврат средств достигает максимального значения в 20% в счет кредита. Оплата собственными средствами принесет прибыль в 12%. А в супермаркетах и кафе действует возврат 4%/2%. Каждый месяц категории кешбэка меняются.

За ежемесячное обслуживание карты платить не нужно. Выпуск пластика также бесплатный.

Альфа-Банк

Кредитная карта «Максимум» Gold

Кешбэк по этой карте составляет 5% для кафе, 3% на услуги АЗС и 2% при покупке любых товаров в супермаркетах.

Открытие счета в банке бесплатно. Ежемесячное обслуживание карты класса MasterCard Gold не тарифицируется. За карты более высокого класса придется платить абонплату.

Укрсоцбанк

Visa Gold Carbon

Эта карта — выгодное предложение для автомобилистов. Она гарантирует возврат 3% при расчетах на любой АЗС на территории Украины. А при покупках на WOG — дополнительные бонусы в виде 2 грн/л любого топлива или 0,70 грн/м3 газа. Также по кредитке возвращают 1% при расчете в торговых центрах METRO Cash & Carry. А на остаток начисляется

10%.

Стоимость выпуска и обслуживания карты — 150 грн в год.

OTP Bank

Платежная карта OTP Tickets Travel Card

Кредитная карта от OTP Bank и Tickets.UA сочетает в себе преимущества премиальной банковской карты и привилегии участника программы лояльности Tickets.UA.

Держатель карты получает 5% при покупке железнодорожных, автобусных, авиабилетов на Tickets.ua. И 1% за любые другие расчеты в Украине и за рубежом.

Стоимость обслуживания карты — 20 грн в месяц, в пакет входит стоимость выпуска «пластика».

Идея Банк

Кредитная карта «Card Blanche White»

Кешбэк на операции на протяжении первого календарного месяца после подписания договора — 10%, дальнейшие расчеты в супермаркетах принесут 2%, в АЗС, кафе, барах, ресторанах — 3%. Обслуживание карты в месяц стоит 25 грн. Если объем безналичных операций по карте превысит 3000 грн, услуги будут предоставляться бесплатно. Выпуск первой карты в рамках пакета входит в стоимость обслуживания.

ПУМБ

Платежная карта «Дбайлива»

ПУМБ предлагает возврат на карту в размере 2% от затрат на продукты.

Пополнять карту и снимать с нее средства до 100 тыс грн можно бесплатно в любом банкомате Украины. Также доступны беспроцентные коммунальные платежи в онлайн-банкинге и перевод с карты на карту с удержанием 1%. Стоимость обслуживания пластика — 50 грн в месяц, либо бесплатно, если сумма покупок превысит 5 тыс грн.

Таскомбанк

Кредитная карта «Большая пятерка»

Владельцам этой карты будет возвращаться 1% от суммы покупок в интернете или торгово-сервисной сети и 2% от покупок на АЗС и в супермаркетах. Выпуск и обслуживание карты не тарифицируются.

Банк Форвард

Кредитная карта Gold MAX

Банк возвращает деньги за расчеты картой в торговых сетях. Возврат 10% можно получить на первую операцию покупки в любых торговых сетях, 1% — на операции покупки в продовольственных супермаркетах, продуктовых магазинах и магазинах товаров повседневного спроса, а 3% — в других торгово-сервисных предприятиях. Стоимость обслуживания карты — 10 грн в месяц. Карту выпускают бесплатно.

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