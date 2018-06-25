Мобильные финансы: как выбрать между Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay

Мобильные платежные системы стимулируют пользователей переключиться с кошельков на смартфоны

В наше время уже не обязательно носить с собой деньги или пластиковые карты — их начинают постепенно заменять смартфонами. Наибольшей популярностью среди мобильных платежных систем пока могут похвастаться кошельки от Apple, Samsung и Google.

Каждый из них позволяет хранить свои платежные данные и расплачиваться в одно касание устройством, которое всегда под рукой — вопрос лишь в доступности того или иного сервиса в вашей стране. Кроме того, все три кошелька можно использовать для оплаты в любой точке мира, где принимают бесконтактные платежи — точно так же, как с банковскими картами. И хотя основной функционал у этих сервисов идентичен, у них есть и отличительные особенности.

Редакция PaySpace Magazine предлагает разобраться, чем отличаются эти системы и как выбрать между Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

Технологии и доступность

Apple Pay и Google Pay используют NFC (коммуникацию ближнего поля) для обеспечения возможности бесконтактных платежей. Для осуществления транзакции достаточно лишь приложить телефон к терминалу.

Samsung Pay использует как NFC, так и технологию MST (магнитную защищенную передачу данных). Благодаря этому смартфон может посылать на терминал сигнал, который имитирует магнитную полосу на карте. Таким образом, Samsung Pay работает практически с любым терминалом. Единственная ситуация, в которой MST не сработает — это когда нужно вставлять карту в слот.

Офлайн-платежи также поддерживаются всеми тремя платформами, поэтому определенное количество транзакций можно сделать без сотовой связи или Wi-Fi.

Лидер: Samsung Pay

Безопасность

Мобильные платежные системы для защиты конфиденциальных данных используют токенизацию. Как только пользователь добавляет в приложение свою карту, для нее генерируется виртуальный номер, а реальный номер карты никогда не передается продавцу. Когда покупатель прикладывает телефон для осуществления платежа, система передает токенизированный номер карты и шифр, который выступает в качестве пароля. После этого карточная сеть верифицирует и обрабатывает платеж.

При использовании кошелька от Apple необходимо будет пройти аутентификацию через TouchID (скан отпечатка пальца), FaceID или PIN-код, прежде чем платеж отправится на обработку.

Samsung запрашивает скан радужки глаза, отпечатка пальца или PIN-код для подтверждения покупок.

А вот для Google Pay нужно просто разблокировать телефон отпечатком пальца, паролем или PIN-кодом, прежде чем выполнять транзакцию.

На случай потери телефона все три сервиса предусмотрели возможность удаленно его очистить. При этом удаляются все данные платежных карт.

Лидер: Apple Pay (хотя TouchID все еще удобнее, чем FaceID)

Другие способы оплаты

Эти сервисы работают не только на смартфонах.

Apple Pay можно использовать для оплаты смарт-часами Apple Watch в магазинах, а также на iPad и Mac при онлайн-покупках.

Google Pay поддерживается некоторыми моделями часов Android Wear.

Samsung Pay доступен на часах Gear Sport, S2 и S3 (но MST поддерживается только на Gear S3).

Apple Pay можно использовать для платежей в браузере Safari с аутентификацией по отпечатку пальца или FaceID. Это можно сделать на iPhone, iPad, MacBook Pro со сканером отпечатков пальцев или на Mac с верификацией через iPhone или Apple Watch.

Google Pay тоже предлагает платежи в браузерах Chrome, Safari и Firefox, но пока лишь немногие магазины используют такую возможность.

При мобильном шопинге Samsung Pay и Google Pay работают также на 340 тыс сайтов, использующих Visa Checkout. Все сервисы подключены как методы оплаты в ряде приложений.

Лидеры: Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay

P2P-платежи

Только Apple Pay и Google Pay позволяют отправлять друзьям платежи. Samsung Pay пока не предоставляет такой возможности.

С помощью Apple Pay Cash можно отправлять деньги контактам через iMessage по Apple ID. Поэтому отправить деньги тому, у кого нет устройства Apple, не получится. Деньги можно хранить на виртуальной карте в приложении Wallet или вывести на свой банковский счет. Apple Pay Cash пока доступен только в США.

Перевести деньги на любой номер телефона или email позволяют приложение и настольная версия Google Pay Send. Приложение работает как на Android, так и на iOS. Подобно Apple Pay, деньги можно держать на балансе или вывести на банковский счет. Google Pay Send доступен в США и Великобритании.

Лидер: Google Pay

Как выбрать между Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay

В целом, выбор той или иной из этих платежных систем зависит от вашей экосистемы и доступности в регионе, где вы проживаете. Для пользователей Apple очевидным и логичным выбором будет Apple Pay, тогда как пользователям Android стоит выбрать Google Pay. Владельцы Samsung могут выбрать между Samsung Pay или Google Pay — на вашем телефоне могут быть установлены оба сервиса, но один из них нужно будет выбрать для платежей «по умолчанию», а при необходимости использовать другой придется менять настройки.

Если отталкиваться от наибольшего числа совместимых терминалов, лидером окажется Samsung Pay благодаря MST-технологии. Совершать платежи в приложениях и на сайтах удобнее всего с Apple Pay, а Google Pay предоставляет наиболее гибкий способ совершать платежи друзьям — независимо от того, какой у них телефон.

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По материалам cnet.com