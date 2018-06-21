Мобильные финансы: как работает WeChat Pay

WeChat Pay является относительно новичком среди китайских платежных систем, но ему удалось достичь неимоверной популярности практически сразу

Еще в 2017 году компания Tencent заявила, что количество активных пользователей мобильных платежей через кошелек WeChat Pay составило 600 млн человек, тогда как у основного конкурента — Alipay от Alibaba — на тот момент насчитывалось 450 млн клиентов. Правда, WeChat Pay сильно проигрывает по объему транзакций. Всего 20% операций через сервис превышают сумму в 1000 юаней.

Тем не менее, WeChat Pay стал частью повседневной жизни китайцев. С ним можно расплачиваться когда и где угодно — он принимается практически везде, от такси и метро до рынков и больниц.

Редакция PaySpace Magazine предлагает ближе познакомиться с этой платежной системой и выяснить, за что же китайцы так полюбили WeChat Pay.

Что такое WeChat Pay?

WeChat Pay — это платежное решение, интегрированное в безумно популярный в Китае мессенджер WeChat, который принадлежит Tencent. Доступ к нему осуществляется через вкладку Wallet в приложении мессенджера. С его помощью пользователи могут отправлять деньги друзьям, оплачивать товары онлайн, пополнять мобильные счета, инвестировать, оплачивать счета, заказывать и оплачивать такси, покупать билеты, бронировать отели и многое другое.

Стоит отметить, что этот сервис задуман как один из важных источников дохода для Tencent. Стратегия компании сильно отличается от западных конкурентов. К примеру, Facebook около 95% дохода получает от рекламы, а для Tencent этот показатель составляет лишь 19%. Большинство средств компании приносят ее сервисы, и WeChat Pay среди них играет важную роль.

Как работает WeChat Pay?

Поскольку WeChat Pay интегрирован в многофункциональное приложение WeChat, сервис будет работать на любом смартфоне, где оно установлено. На 90% смартфонов в Китае WeChat и вовсе предустановлен, благодаря чему кошельком можно пользоваться сразу, без лишних действий.

Следовательно, чтобы стать пользователем WeChat Pay, понадобятся аккаунт в мессенджере WeChat, паспорт, банковская карточка и привязанный к ней мобильный телефон.

Стоит отметить, что опция «Wallet» может и вовсе не отображаться в меню приложения WeChat. Такое бывает у пользователей, загрузивших международную версию мессенджера. Чтобы кнопка для перехода в кошелек появилась, нужно зайти в настройки и поменять язык интерфейса на китайский. После этого можно установить английский обратно, а кнопка Wallet останется.

При регистрации в кошельке следует либо использовать карту китайского банка, либо находиться в Китае (почему — читайте далее). Привязка карты достаточно проста — нужно указать ее данные и свое имя. Помните, что поле ввода имени чувствительно к регистру.

В случае успешной привязки карты WeChat спишет с нее небольшую сумму, а затем вернет ее обратно на баланс клиента.

При помощи кошелька можно совершать такие типы оплат:

Quick Pay — пользователь подносит свой уникальный QR-код к сканеру, после чего у него списывается нужная сумма.

— пользователь подносит свой уникальный QR-код к сканеру, после чего у него списывается нужная сумма. QR-Code Payment — пользователь сканирует QR-код продавца, самостоятельно вводит сумму и подтверждает оплату своим паролем.

— пользователь сканирует QR-код продавца, самостоятельно вводит сумму и подтверждает оплату своим паролем. In-App Web-based Payment — используется для оплаты товаров и услуг на странице продавца в WeChat. К примеру, так оплачиваются покупки на крупном маркетплейсе JD.com.

— используется для оплаты товаров и услуг на странице продавца в WeChat. К примеру, так оплачиваются покупки на крупном маркетплейсе JD.com. In-App Payment — применяется для оплаты в сторонних приложениях, разработчики которых интегрировали WeChat Pay SDK. Выбрав WeChat Pay в качестве способа оплаты в стороннем приложении, открывается кошелек пользователя, где он подтверждает платеж, а затем — то самое приложение, в котором инициировалась транзакция. По такому принципу работает Didi Chuxing.

С комиссиями при этом дела обстоят практически так же, как у AliPay – для большинства транзакций их нет. Комиссия в размере 0,1% взимается в случае снятия более 10 тыс юаней, а также при трансграничных переводах.

Кроме того, в WeChat Pay можно вести корпоративный аккаунт. Как правило, его используют для привязки к сайту компании, интеграции с приложением или магазином WeChat. Однако подключить к WeChat Pay свою компанию можно либо если она зарегистрирована на материковой части Китая, либо создав трансраничный платежный счет WeChat и подключив его к своему иностранному банковскому счету.

Как использовать WeChat Pay?

У этого мобильного кошелька огромное множество вариантов применения. Рассмотрим наиболее частые, повседневные варианты:

Для оплаты проезда в метро — для покупки жетона или проездного в терминале поднесите к сканеру свой QR-код.

Для заказа и оплаты такси — поездка с Didi Chuxing оплачивается в самом кошельке, а обычные такси оплачиваются путем сканирования QR-кода водителя — наклейки с ними обычно есть на передней панели автомобиля. В этом случае сумму нужно ввести и подтвердить самостоятельно.