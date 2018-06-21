Мобильные финансы: как работает WeChat Pay

WeChat Pay является относительно новичком среди китайских платежных систем, но ему удалось достичь неимоверной популярности практически сразу
Еще в 2017 году компания Tencent заявила, что количество активных пользователей мобильных платежей через кошелек WeChat Pay составило 600 млн человек, тогда как у основного конкурента — Alipay от Alibaba — на тот момент насчитывалось 450 млн клиентов. Правда, WeChat Pay сильно проигрывает по объему транзакций. Всего 20% операций через сервис превышают сумму в 1000 юаней.
Тем не менее, WeChat Pay стал частью повседневной жизни китайцев. С ним можно расплачиваться когда и где угодно — он принимается практически везде, от такси и метро до рынков и больниц.
Редакция PaySpace Magazine предлагает ближе познакомиться с этой платежной системой и выяснить, за что же китайцы так полюбили WeChat Pay.
Что такое WeChat Pay?
WeChat Pay — это платежное решение, интегрированное в безумно популярный в Китае мессенджер WeChat, который принадлежит Tencent. Доступ к нему осуществляется через вкладку Wallet в приложении мессенджера. С его помощью пользователи могут отправлять деньги друзьям, оплачивать товары онлайн, пополнять мобильные счета, инвестировать, оплачивать счета, заказывать и оплачивать такси, покупать билеты, бронировать отели и многое другое.
Стоит отметить, что этот сервис задуман как один из важных источников дохода для Tencent. Стратегия компании сильно отличается от западных конкурентов. К примеру, Facebook около 95% дохода получает от рекламы, а для Tencent этот показатель составляет лишь 19%. Большинство средств компании приносят ее сервисы, и WeChat Pay среди них играет важную роль.
Как работает WeChat Pay?
Поскольку WeChat Pay интегрирован в многофункциональное приложение WeChat, сервис будет работать на любом смартфоне, где оно установлено. На 90% смартфонов в Китае WeChat и вовсе предустановлен, благодаря чему кошельком можно пользоваться сразу, без лишних действий.
Следовательно, чтобы стать пользователем WeChat Pay, понадобятся аккаунт в мессенджере WeChat, паспорт, банковская карточка и привязанный к ней мобильный телефон.
Стоит отметить, что опция «Wallet» может и вовсе не отображаться в меню приложения WeChat. Такое бывает у пользователей, загрузивших международную версию мессенджера. Чтобы кнопка для перехода в кошелек появилась, нужно зайти в настройки и поменять язык интерфейса на китайский. После этого можно установить английский обратно, а кнопка Wallet останется.
При регистрации в кошельке следует либо использовать карту китайского банка, либо находиться в Китае (почему — читайте далее). Привязка карты достаточно проста — нужно указать ее данные и свое имя. Помните, что поле ввода имени чувствительно к регистру.
В случае успешной привязки карты WeChat спишет с нее небольшую сумму, а затем вернет ее обратно на баланс клиента.
При помощи кошелька можно совершать такие типы оплат:
- Quick Pay — пользователь подносит свой уникальный QR-код к сканеру, после чего у него списывается нужная сумма.
- QR-Code Payment — пользователь сканирует QR-код продавца, самостоятельно вводит сумму и подтверждает оплату своим паролем.
- In-App Web-based Payment — используется для оплаты товаров и услуг на странице продавца в WeChat. К примеру, так оплачиваются покупки на крупном маркетплейсе JD.com.
- In-App Payment — применяется для оплаты в сторонних приложениях, разработчики которых интегрировали WeChat Pay SDK. Выбрав WeChat Pay в качестве способа оплаты в стороннем приложении, открывается кошелек пользователя, где он подтверждает платеж, а затем — то самое приложение, в котором инициировалась транзакция. По такому принципу работает Didi Chuxing.
С комиссиями при этом дела обстоят практически так же, как у AliPay – для большинства транзакций их нет. Комиссия в размере 0,1% взимается в случае снятия более 10 тыс юаней, а также при трансграничных переводах.
Кроме того, в WeChat Pay можно вести корпоративный аккаунт. Как правило, его используют для привязки к сайту компании, интеграции с приложением или магазином WeChat. Однако подключить к WeChat Pay свою компанию можно либо если она зарегистрирована на материковой части Китая, либо создав трансраничный платежный счет WeChat и подключив его к своему иностранному банковскому счету.
Как использовать WeChat Pay?
У этого мобильного кошелька огромное множество вариантов применения. Рассмотрим наиболее частые, повседневные варианты:
- Для оплаты проезда в метро — для покупки жетона или проездного в терминале поднесите к сканеру свой QR-код.
- Для заказа и оплаты такси — поездка с Didi Chuxing оплачивается в самом кошельке, а обычные такси оплачиваются путем сканирования QR-кода водителя — наклейки с ними обычно есть на передней панели автомобиля. В этом случае сумму нужно ввести и подтвердить самостоятельно.
- Для шопинга — сканируйте QR-код продавца. Обычно наклейки с ними размещают у кассы или прямо на платежном терминале.
- В ресторанах и кафе — как правило, QR-код заведения по просьбе гостя приносит официант. К слову, в WeChat Pay есть возможность разделить счет — со всех указанных пользователей списывается равная сумма для оплаты, например, счета в ресторане.
- В мини-приложениях — платить с помощью WeChat Pay можно в мини-приложениях, встроенных в кошелек. В частности, так можно оплатить отели, билеты на самолеты и поезда, прокат велосипедов и т.д.
- На рынках и на улице — в Китае даже продавцы уличной еды принимают оплату через мобильные кошельки. Иностранцам стоит запомнить слово «Weixin» (Вэйсин) — это WeChat по-китайски. В ответ на него продавец охотно покажет свой QR-код и примет оплату.
Могут ли украинцы использовать WeChat Pay?
Всем иностранцам, желающим использовать WeChat Pay, компания Tencent пошла навстречу еще в январе, добавив возможность привязывать к сервису зарубежные кредитные карты. Таким образом, не имея счета в китайском банке, вы все равно можете использовать этот кошелек. Правда, для этого необходимо загрузить приложение WeChat непосредственно в Китае, Гонконге, Макао или на Тайване. Только в местной версии приложения можно подвязывать кредитные (но не дебетовые) карты от MasterCard, Visa и JCB. При этом с них можно только платить, а переводить и выводить на такие карты средства не гражданам Китая по-прежнему нельзя.
Такая возможность в основном предназначена для эмигрантов, проживающих в Китае. Жить в Китае без WeChat Pay или Alipay — это как жить в Украине без наличных и банковских карт. Как показал опрос, лишь 10% китайских потребителей предпочитают платить наличкой или кредитками вместо WeChat Pay или Alipay. По данным TechNode, 64% иностранцев, живущих в Китае, используют для повседневных покупок именно WeChat Pay.
Однако стоит отметить, что сервис пока не стремится покорять другие страны. Его зарубежная экспансия нацелена на то, чтоб удовлетворить потребности миллионов китайских туристов (которые, кстати, очень охотно тратят средства) за рубежом.
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