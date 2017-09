Плати часами: ТОП-5 умных гаджетов, которые заменят кредитку

Чтобы расплатиться таким гаджетом, достаточно просто поднести руку к терминалу

За последнюю неделю лета два производителя носимой электроники из ТОП-5 представили смарт-часы с опцией платежей. Еще одна «платежеспособная» новинка в мире носимой электроники, скорее всего, будет презентована на ежегодном мероприятии Apple, которое состоится 12 сентября в Калифорнии. Кажется, часы пытаются потеснить смартфоны в мире мобильных платежей…

Редакция PaySpace Magazine составила список смарт-часов 2017 года, которые позволяют совершать NFC-платежи. Чтобы расплатиться таким гаджетом, достаточно просто поднести руку к терминалу

LG Watch Sport

Дата презентации: 2 февраля 2017

Стоимость: $349

Платежная система: Android Pay для операционной системы Android Wear 2.0

LG был партнёром по запуску Android Wear. Именно на этом устройстве впервые была протестирована операционная система для носимых устройств.

В последней моделе LG установлена новая ОС — Android Wear 2.0, которая позволяет использовать часы как банковскую карту.

Процедура настройки платежного функционала часов LG начинается с загрузки приложения Android Pay на смартфон, а затем, добавления своих карт в мобильное устройство. После синхронизации телефона и часов пользователь сможет выбрать, какие карты он хочет поместить в часы. Благодаря NFC-модулю, встроенному в корпус устройства, все оплаты будут проходить бесконтактно — нужно лишь поднести руку к POS-терминалу. Помимо платежей, пользователь сможет просматривать на своем устройстве историю транзакций по каждой кредитке.

Huawei Watch 2

Дата презентации: 26 февраля 2017

Стоимость: $299,99 — $369,99

Платежная система: Android Pay для ОС Android Wear 2.0

Компания Huawei представила новую модель часов на выставке Mobile World Congress-2017. Она работает по тому же принципу, что и LG Watch Sport. Чтобы воспользоваться платежными функциями часов, пользователь должен установить мобильный кошелек Android Pay на своем смартфоне, а затем добавить в него свои кредитные карты.

После этого нужно перенести в часы те карты, которые будут использоваться непосредственно для оплаты товаров с носимого гаджета. В завершении процесса владелец должен придумать защитный код для Android Pay на часах. Его нужно будет вводить каждый раз после перезагрузки или полного отключения часов. Непосредственно транзакции можно совершать без пароля.

Swatch Pay

Дата презентации: 18 июля 2017

Стоимость: около $90

Платежная система: облачный платежный сервис UnionPay

Швейцарский производитель часов Swatch представил второе поколение своих устройств для бесконтактных платежей в партнерстве с 11 китайскими банками.

Настройка платежей в этом устройстве отличается от предыдущих моделей, ведь оно не имеет собственного интерфейса для управления картами.

Пользователю нужно прийти в магазин Swatch в Китае, скачать специальное приложение, привязать к нему часы с помощью специального сканера, а затем зарегистрировать в программе свою платежную карту. После этого часы становятся «дубликатом» платежной карты. Подробнее об этом — на видео.

Fitbit Ionic

Дата презентации: 28 августа 2017

Стоимость: $299,95 по предзаказу

Платежная система: Сотрудничество с банками, платежными системами Visa, Mastercard и Amex, а также наработки производителя смарт-карт Coin, которого Fitbit поглотил в 2016 году.

Известный производитель смарт-гаджетов Fitbit заключил сделку с Visa, Mastercard и American Express, чтобы добавить в свои «умные» часы NFC-платежи.

Опция будет доступна более чем в 10 странах. Пользователи смогут привязывать к часам свои банковские карты (кредитные и дебетовые) для совершения платежей в бесконтактных терминалах. Среди банков, которые будут поддерживать проект, австралийский ANZ, испанский Banco Santander, а также Bank of America, Capital One, HSBC, OCBC, Royal Bank of Canada, UOB и US Bank.

Garmin Vivoactive 3

Дата презентации: 31 августа 2017

Стоимость: $299 — $329

Платежная система: FitPay, white-label решение, которое позволяет внедрять платежный функционал в гаджеты в сжатые сроки. А также предоставляет доступ к ведущим платежным системам Visa и Mastercard.

Чтобы активировать платежную опцию устройства, необходимо добавить данные своей кредитной карты в мобильное приложение Garmin Connect и синхронизировать его с фитнес-гаджетом.

Расчеты происходят благодаря встроенному NFC-чипу и защитному элементу. Также платежи с трекера дополнительно защищены кодом, который надо раз в 24 часа вводить в мобильном приложении, тем самым активируя услугу. Это обезопасит пользователя от непреднамеренной растраты средств в случае кражи или утери фитнес-трекера.

На этом список новинок в индустрии смарт-часов не заканчивается. На днях Apple представит серию новых гаджетов, среди которых, скорее всего, будет и Apple Watch 3.

Южнокорейский производитель электроники, согласно сообщениям в СМИ, также должен был представить новый носимый гаджет — Samsung Gear S4 — в начале осени. Презентацию новых смарт-часов бренда ожидали на конференции IFA, которая проходит c 1 по 6 сентября в Берлине. Однако часы не были представлены во время презентации компании. Если верить слухам, производитель продолжает работать над устройством, но не анонсирует дату его релиза.

