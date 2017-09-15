Почему сотрудничество — ключ к успеху в FinTech?

Финтех-компании все чаще осознают ценность совместной работы с целью усовершенствования своих предложений

Развитие отрасли FinTech произвело настоящую революцию в том, как мы платим, делаем покупки и берем деньги взаймы. Бесконтактные платежи, социальный шопинг, цифровые банки без отделений — за последние годы в мире появилось много инноваций, помогающих потребителям и предприятиям управлять своими финансами быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.

FinTech становится одним из самых быстрорастущих секторов во многих странах. К примеру, в экономике Великобритании на финтех приходится 6,6 млрд фунтов стерлингов, эта отрасль привлекла 500 млн фунтов стерлингов инвестиций. От ключевых и известных брендов (например, Apple), до традиционных банков и цифровых стартапов — ряд финансовых и технологических компаний конкурируют за доминирование в этом секторе.

Однако в последнее время появилась совершенно противоположная тенденция. Финтех-компании всех размеров осознают ценность совместной работы с целью усовершенствования своих предложений. Мы видим, как банки и крупные технологические компании сотрудничают с финтех-стартапами, а также с небольшими предприятиями, объединяя свои бизнес-идеи для запуска их на рынок. Почему же сотрудничество — ключ к успеху в быстрорастущей сфере FinTech?

Сотрудничай, чтобы быть инновационным

Не считая больше финтех-стартапы своей главной угрозой, банки и крупные компании стремятся сотрудничать с ними в процессе внедрения цифровых инноваций. И такая тенденция распространяется не только на мир FinTech. Согласно отчету PwC, 28% руководителей глобальных компаний планируют сотрудничать со стартапами и начинающими предпринимателями в ближайший год. В июне этого года Ричард Бренсон запустил Платформу X — новый проект для крупных компаний, которые теперь могут использовать опыт более гибких конкурентов с целью преодолеть недостаток инноваций в их собственных организациях.

Решение проблем клиентов

Сотрудничество также предполагает решение очень конкретных проблем клиентов. Если мы посмотрим на недавно установленные партнерства в сфере FinTech, то увидим, что компании объединяют усилия для улучшения своих продуктов, а также для обеспечения безупречной работы их решений с другими финансовыми приложениями.

Например, крупный британский банк HSBC заключил соглашение с компанией Tradeshift для предоставления возможности управления закупками, кредиторской задолженностью, финансированием цепочки поставок и расчетами на одной платформе. А цифровой банк Tide сотрудничает с Iwoca, чтобы предлагать бизнес-кредиты на сумму до 100 000 фунтов стерлингов.

Таким образом, компании вступают в новую эру развития отрасли FinTech, и сотрудничество здесь намного приоритетнее конкуренции. Полагаться на сильные стороны друг друга — это и есть ключ к продвижению на конкурентном рынке. Но нужно помнить, что настоящим победителем здесь является клиент. В конечном итоге они получат выгоду от лучших решений. С этой целью компании и объединяются.

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По материалам Finance Digest