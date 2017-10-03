Разнообразие устройств, соцсети и шопинг: как ведут себя украинцы в интернете

66% украинцев регулярно пользуются интернетом

Google представил результаты нового глобального исследования, проведенного компанией KANTAR TNS, которое посвящено особенностям поведения интернет-пользователей. Исследование дает представление о поведении украинских пользователей в возрасте от 16 лет в интернете, в том числе по сравнению с пользователями из более чем 63 стран мира. Мы можем увидеть, какие онлайн-сервисы используют украинцы, как часто и какими устройствами при этом пользуются.

Исследование показало, что 66% украинцев регулярно пользуются интернетом в личных целях. Для сравнения, на глобальном уровне эта цифра составляет 82%. Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет (27% и 23% соответственно). Однако, вопреки мифам относительно молодого возраста онлайн-пользователей, распределение пользования интернетом по возрастным группам достаточно равномерное.

На сегодняшний день на одного украинца приходится 1,4 подключенного к интернету устройства. Для сравнения, в 2016 году — 1,2 устройства. При этом на одного украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более устройств с доступом к сети.

Украинцы используют все больше устройств, предоставляющих доступ в интернет. 41% пользуются смартфонами (в прошлом году эта цифра составляла 35%), 34% — ноутбуками, около 7% — смарт ТВ. Кроме того, украинцы пользуются нетбуками, хромкастамы (цифровой медиаплеер — ред.), электронными книгами, смарт-часами и трекерами, которые также предоставляют доступ к интернету.

Как видим, все больше украинцев выбирают смартфон для пользования интернетом. В 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как компьютер / планшет, так и смартфон для выхода в сеть, а 28% предпочитают пользоваться только смартфоном для выхода в интернет.

Как сообщается в исследовании, поведение украинцев в интернете совпадает с глобальными тенденциями. Так, украинские онлайн-пользователи в первую очередь развлекаются (82%), ищут в интернете информацию (74%) и выполняют поставленные задачи онлайн (38%), а также размещают онлайн-контент (22%) и помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (27%).

Хотя бы один раз в месяц украинцы ищут информацию о товарах и услугах (55% пользователей), используют карты для определения местоположения или составления маршрута (40% пользователей), а также совершают покупки в интернете (28% пользователей). Самыми популярными онлайн-активностями являются: использование поисковых систем (91%), социальных сетей (83%) и просмотр видео онлайн (84%).

В ходе исследования Connected Consumer Study были опрошены респонденты из более чем 63 стран мира. В Украине исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 в формате персонального интервью, выборка — 1000 респондентов в возрасте 16+.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: С картой за границу: как украинские туристы тратят деньги с пластика