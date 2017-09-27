С картой за границу: как украинские туристы тратят деньги с пластика

Этим летом украинцы предпочитали рассчитываться картами за границей, а не снимать наличные



Во Всемирный день туризма подводим итоги, где чаще всего украинцы расплачивались своими картами, находясь за рубежом. Информация основана на данных по транзакциям Украинского процессингового центра (UPC).

В каких странах украинцы чаще расплачиваются картами?

Самой популярной страной, судя по покупкам с платежных карт, является Польша. За период с 01.06.2017 по 31.08.2017 там было совершено 55 040 покупок, что составило более 11% от всех покупок, оплаченных картой за границей. При этом, по объемам транзакций Польша заняла всего лишь 9-е место, а средняя сумма чека составила в эквиваленте 700 грн.

ТОП-5 стран по количеству транзакций с украинских карт:

Польша

Италия

Испания

Великобритания

Россия

Где больше тратят с «пластика»?

По оборотам с банковских карт однозначным лидером стала Италия. В этой стране доля расчетов «пластиком» составила более 16%, а средний чек равнялся в эквиваленте 4 521 грн.

ТОП-5 стран по сумме транзакций выглядит так:

Страна Оборот карточных транзакций (%) Средний чек (грн) Италия 16% 4 521 Франция 9% 3 411 Испания 9% 2 550 Германия 8% 3 374 Великобритания 6% 1 840

Чаще всего за границей украинцы расплачивались картами в супермаркетах и магазинах одежды, в ресторанах, на заправках, а также в гостиницах.

В каких странах украинцы чаще снимают наличку?

Несмотря на тенденцию роста карточных платежей, украинцы продолжают снимать деньги в банкоматах других стран.

Первое место по количеству операций в АТМ занимает Россия, где за период с 01.06.2017 по 31.08.2017 было совершено 6 526 транзакций. А это более 16% от всех операций в банкоматах за границей. При этом если в России средняя сумма транзакции снятия наличных в банкомате составляла в эквиваленте 3 841 грн., а в Германии – 10 936 грн.

ТОП-5 стран по транзакциям в банкоматах:

Страна Среди всех операций с АТМ за границей Россия 16% Польша 11% США 10% Германия 8% Италия 5%

Стоит отметить, что при поездках за границу украинцы предпочитают рассчитываться картами, а не снимать наличные в АТМ. Так, за пределами Украины в летний период в 2017 году операций расчетов картами было осуществлено в 12 раз больше, чем операций снятия наличных в банкоматах.

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