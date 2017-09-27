С картой за границу: как украинские туристы тратят деньги с пластика

Этим летом украинцы предпочитали рассчитываться картами за границей, а не снимать наличные
Во Всемирный день туризма подводим итоги, где чаще всего украинцы расплачивались своими картами, находясь за рубежом. Информация основана на данных по транзакциям Украинского процессингового центра (UPC).
В каких странах украинцы чаще расплачиваются картами?
Самой популярной страной, судя по покупкам с платежных карт, является Польша. За период с 01.06.2017 по 31.08.2017 там было совершено 55 040 покупок, что составило более 11% от всех покупок, оплаченных картой за границей. При этом, по объемам транзакций Польша заняла всего лишь 9-е место, а средняя сумма чека составила в эквиваленте 700 грн.
ТОП-5 стран по количеству транзакций с украинских карт:
- Польша
- Италия
- Испания
- Великобритания
- Россия
Где больше тратят с «пластика»?
По оборотам с банковских карт однозначным лидером стала Италия. В этой стране доля расчетов «пластиком» составила более 16%, а средний чек равнялся в эквиваленте 4 521 грн.
ТОП-5 стран по сумме транзакций выглядит так:
|
Страна
|
Оборот карточных транзакций
(%)
|
Средний чек
(грн)
|
Италия
|
16%
|
4 521
|
Франция
|
9%
|
3 411
|
Испания
|
9%
|
2 550
|
Германия
|
8%
|
3 374
|
Великобритания
|
6%
|
1 840
Чаще всего за границей украинцы расплачивались картами в супермаркетах и магазинах одежды, в ресторанах, на заправках, а также в гостиницах.
В каких странах украинцы чаще снимают наличку?
Несмотря на тенденцию роста карточных платежей, украинцы продолжают снимать деньги в банкоматах других стран.
Первое место по количеству операций в АТМ занимает Россия, где за период с 01.06.2017 по 31.08.2017 было совершено 6 526 транзакций. А это более 16% от всех операций в банкоматах за границей. При этом если в России средняя сумма транзакции снятия наличных в банкомате составляла в эквиваленте 3 841 грн., а в Германии – 10 936 грн.
ТОП-5 стран по транзакциям в банкоматах:
|
Страна
|
Среди всех операций с АТМ за границей
|
Россия
|
16%
|
Польша
|
11%
|
США
|
10%
|
Германия
|
8%
|
Италия
|
5%
Стоит отметить, что при поездках за границу украинцы предпочитают рассчитываться картами, а не снимать наличные в АТМ. Так, за пределами Украины в летний период в 2017 году операций расчетов картами было осуществлено в 12 раз больше, чем операций снятия наличных в банкоматах.
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