close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

С картой за границу: как украинские туристы тратят деньги с пластика

27.09.2017 12:12

Этим летом украинцы предпочитали рассчитываться картами за границей, а не снимать наличные

Сколько и где украинские туристы тратят с банковских карт? Фото: qsrweb.com

Во Всемирный день туризма подводим итоги, где чаще всего украинцы расплачивались своими картами, находясь за рубежом. Информация основана на данных по транзакциям  Украинского процессингового центра (UPC).

В каких странах украинцы чаще расплачиваются картами?

Польша — лидер по количеству платежей с украинских карт Фото: rd.com

Самой популярной страной, судя по покупкам с платежных карт, является Польша. За период с 01.06.2017 по 31.08.2017 там было совершено 55 040 покупок, что составило более 11% от всех покупок, оплаченных картой за границей. При этом, по объемам транзакций Польша заняла всего лишь 9-е место, а средняя сумма чека составила в эквиваленте 700 грн.

ТОП-5 стран по количеству транзакций с украинских карт:

  • Польша
  • Италия
  • Испания
  • Великобритания
  • Россия

Где больше тратят с «пластика»?

Больше всего денег с карт украинцы тратят в Италии Фото: romeprivateguides.com

По оборотам с банковских карт однозначным лидером стала Италия. В этой стране доля расчетов «пластиком» составила более 16%, а средний чек равнялся в эквиваленте 4 521 грн.

ТОП-5 стран по сумме транзакций выглядит так:

Страна

Оборот карточных транзакций

(%)

Средний чек

(грн)

Италия

16%

4 521

Франция

9%

3 411

Испания

9%

2 550

Германия

8%

3 374

Великобритания

6%

1 840

Чаще всего за границей украинцы расплачивались картами в супермаркетах и магазинах одежды, в ресторанах, на заправках, а также в гостиницах.

В каких странах украинцы чаще снимают наличку?

Украинцы сталиреже снимать средства с банковских карт Фото: theplazaatsheltercove.com

Несмотря на тенденцию роста карточных платежей, украинцы продолжают снимать деньги в банкоматах других стран.
Первое место по количеству операций в АТМ занимает Россия, где за период с 01.06.2017 по 31.08.2017 было совершено 6 526 транзакций. А это более 16% от всех операций в банкоматах за границей. При этом если в России средняя сумма транзакции снятия наличных в банкомате составляла в эквиваленте 3 841 грн., а в Германии – 10 936 грн.

ТОП-5 стран по транзакциям в банкоматах:

Страна

Среди всех операций с АТМ за границей

Россия

16%

Польша

11%

США

10%

Германия

8%

Италия

5%

Стоит отметить, что при поездках за границу украинцы предпочитают рассчитываться картами, а не снимать наличные в АТМ. Так, за пределами Украины в летний период в 2017 году операций расчетов картами было осуществлено в 12 раз больше, чем операций снятия наличных в банкоматах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Без виз: в Mastercard назвали ТОП-10 стран Европы, которые посещают украинцы

Рубрики: ЕвропаОбзорыСтатьиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме