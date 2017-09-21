Без виз: ТОП-10 стран Европы, которые посещают украинцы

Рейтинг самых популярных направлений путешествий от Mastercard

Платежная система Mastercard составила перечень стран, которые чаще всего посещают украинцы с открытием безвизового режима. В рамках исследования компания проанализировала данные около 3000 оплат на сайте booking.com с карт Mastercard в течение трех летних месяцев.

Большинство (22%) украинских путешественников предпочитают путешествовать в пределах страны. На первом и втором местах по популярности для поездок за границу — Италия и Польша. Также среди ТОП-5 иностранных направлений для украинцев — Германия, Венгрия и Испания. Как показывает статистика бронирования на booking.com, украинские держатели карт предпочитают короткие уикенды. Так, средняя продолжительность бронирования — три ночи. В среднем стоимость каждого бронирования составляет 152 евро.

Топ-10 направлений заграничных путешествий украинцев

1. Италия

2. Польша

3. Германия

4. Венгрия

5. Испания

6. Греция

7. Франция

8. Австрия

9. Турция

10. Чехия

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

О том, как выбрать банковскую карту для поездки в Европу и как избежать дополнительных комиссий за рассчеты «пластиком» мы писали ранее.

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