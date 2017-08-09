Самые влиятельные Центробанки мира: долгожители и новички

История старейших Центробанков мира исчисляется столетиями

Более одного столетия назад, 9 августа 1893 года в Италии был основан Центральный банк — Banca d’Italia. Сегодня он является членом Европейской системы центральных банков и выполняет несколько важных функций — печатает евро, хранит официальные золотовалютные резервы, кредитует правительство и другие финучреждения.

В этом обзоре мы проследим, как проходил процесс централизации банковской системы разных стран.

Банк Швеции (Риксбанк ) — 349 лет

Первым Центральным банком в современном понимании стал шведский Riksbank. Изначально на него была возложена только одна функция — кредитование правительства. Но уже в начале 18 века банк получил право выпускать банкноты. Сегодня это самый старый Центробанк в мире. В его обязанности, помимо стандартных функций, входит вручение Нобелевской премии по экономике.

Банк Англии — 323 года

Банк Англии был создан в конце 17 столетия — 27 июля 1694 года. Спустя всего год он стал первым регулятором, который начал печатать деньги на постоянной основе. А сегодня этот банк одним из первых начал рассматривать возможность создания собственной криптовалюты.

Банк Франции – 217 лет

В 1800 году, сразу после Французской революции Наполеон Бонапарт издал указ о создании Центробанка. Контроль над этим ведомством и монополию на французские финансы получили 15 крупнейших финучреждений Франции, которые поддерживали революцию. К середине 19 столетия Центробанк печатал деньги для всей Франции.

Сегодня Центробанк Франции поощряет стартапы и технологию Blockchain.

Банк Японии — 135 лет

Центральный банк Японии возник на фоне политических, военных и социально-экономических реформ в Японии конце 19 века (1882). Финансовая система наряду с другими институтами подчинились императорскому правлению. Тогда же появилась иена, заменив собой разрозненные валюты, которые выпускались местными княжествами.

Федеральная резервная система – 104 года

Для централизованного контроля над коммерческой банковской системой США в начале прошлого столетия (1913) была создана ФРС. Сегодня это самый влиятельный Центробанк мира.

Народный банк Китая — 69 лет

В середине прошлого века (1948) в результате объединения трех крупнейших финучреждений, появился Центробанк Китая. Первые три десятилетия своего существования банк совмещал функции регулятора и коммерческого банка. Потом последняя функция была возложена на 4 государственных банка.

Европейский Центральный банк — 19 лет

Уникальность ЕЦБ заключается в том, что этот банк был создан в 1998 году для того, чтобы осуществлять монетарную политику во всех странах Еврозоны. На сегодняшний день это 19 государств, которые перешли на евро. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС.

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