tachcard: украинским торговцам больше не нужны POS-терминалы

Отныне, имея в руках только смартфон с приложением, торговец сможет принимать платежи с бесконтактных карт

Украинский провайдер мобильных платежей tachcard продолжает выпускать нестандартные решения для безналичного расчета.

В tachcard выпустили революционный релиз приложения для Android смартфонов. Теперь, имея в руках только смартфон с приложением, пользователь сможет принимать платежи с бесконтактных карт. А это все карты Visa PayWave и MasterCard PayPass, владельцы которых уже привыкли прикладывать их к POS-терминалам на кассах торговых точек.

Пользоваться технологией действительно легко — убедитесь на видео

Как и в случае с терминалом, взаимодействие карты со смартфоном происходит по технологии NFC. Только продавцу не нужно оплачивать аренду терминала, его обслуживание, — никаких лишних затрат. Что является несомненным преимуществом для малого и среднего бизнеса, желающих оптимизировать затраты и быть гибкими.

Безопасность

Понимая специфику работы NFC, можно убедиться, что владелец карты в целом защищен от случайного несанкционированного считывания карты, к примеру, в людном месте. Дело в том, что для установления контакта между картой и телефоном должен быть выполнен ряд условий. Во-первых, расстояние срабатывания 1-2 мм. Во-вторых, для срабатывания карта должна быть неподвижной не менее 3 сек. В-третьих, не вся поверхность карты и не вся поверхность смартфона подходит для взаимодействия — проконтактировать должны NFC-чип карты и NFC-модуль смартфона. Эти условия делают маловероятным мошенничество такого рода.

В приложении также установлены лимиты по сумме транзакций в сутки, количеству транзакций для одной карты в сутки и тд. Эти меры минимизируют ущерб в случае утраты карты или в других непредвиденных случаях. Разработчики сообщают, что установили достаточно низкие лимиты на период “обкатки” и будут менять их по мере проработки технологии.

Что касается проверочного кода банка (3DS), который банк присылает в SMS для авторизации платежа с карты, начиная с определенной суммы, это также учтено в представленном решении. В таком случае на смартфоне открывается форма банка для ввода кода, а сам код приходит в SMS на номер владельца карты. Этот функционал будет доступен в следующем релизе приложения.

Ранее мы писали о том, как Британская процессинговая компания Worldpay тестирует новый способ приема платежей через NFC с помощью смартфона. Аналогичное решение на днях представили в Австралии. Что ж, сегодня для Украины это уже реальность. С нетерпением ждем от tachcard новостей о первом применении технологии в боевых условиях.