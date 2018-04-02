CRM в Украине : как бизнес контролирует продажи

Каждое третье предприятие не контролирует процессы работы с клиентами и 94% не вкладываются в технологии для управления продажами

Компания «Битрикс24» и ГФК Юкрейн в конце 2017 года провели исследование о том, как украинские предприниматели со всех регионов Украины управляют процессами продаж и работой с клиентами на своих предприятиях. Изучили как компании находят, покупают и используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, какие перспективы развития рынка CRM в Украине, а также экономический эффект от перехода на CRM-технологии. В опросе принимали участие более тысячи компании среднего, малого и крупного бизнеса из различных отраслей по всей стране.

Результаты исследования показали, что украинский бизнес, который работает в сфере продаж, практически не использует специализированные инструменты учета. Так, треть украинских компаний не контролирует процессы работы с клиентами и не управляет своими продажами. Больше 24% компаний позволяет своим сотрудникам вести базу клиентов самостоятельно, а для учета контактов 61% компаний ограничиваются только Excel. Кроме того, в 3% компаний для сбора отчетности о работе с клиентами используют до сих пор бумагу.

В 2017 году только 6% украинских предприятий активно использовали системы для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Из них основная масса компаний сосредоточена в Киеве – 21%. Это предприятия из сферы ритейла, ИТ, услуг социальных сфер и промышленности. То есть CRM-технологии не востребованы там, где нет сильной конкуренции, где клиенты совершают единоразовые покупки, а объемы бизнеса еще совсем маленькие.

Такой низкий уровень систематизации в стране связан со слабым распространением в малом и среднем бизнесе знаний о CRM-технологиях. 68% опрошенных предпринимателей не знают и никогда не слышали о СRM. Тем не менее, авторы исследования уверены, что в ближайший год Украину ждет значительный рост. Доля компаний, которые планируют осваивать технологии для управления взаимодействием с клиентами, увеличиться в 2 раза. Уже к 2019 году более 12% компаний в стране будут использовать CRM-системы.



Этот рост произойдет в большей степени за счет предприятий, которые расположены на Западной Украине, а также компаний, работающих в отрасли образования (27%), сельского хозяйства (11%) и строительства (8%). Это те компании, где идет конкурентная борьба за клиента и это становится главным условием для успешного развития.

Почти 91% руководителей заявили о том, что использование CRM приносит ощутимые экономические выгоды в развитии компании. При этом 48% оценивают их как «существенное повышение» и 43% просто как «повышение». При этом нет ни одного ответа о снижении эффективности.

Основными источниками эффективности являются:

рост общей организованности бизнеса

контроль работы сотрудников

уменьшение времени на контроль процесса продаж

повышения лояльности и удовлетворенности клиентов

расширение списка клиентов

активизация деятельности по продажам

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