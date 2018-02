Бизнес-идеи 2018: ищем свободные ниши в e-commerce

Предпринимателей, которые хотят открыть интернет-магазин и ищут уникальные бизнес-идеи, 2018 год порадует новыми трендами в e-commerce

Ежегодно украинский рынок электронной торговли в среднем вырастает на 35%. По прогнозам, выручка его игроков в 2018 году может составить 65 млрд. грн. И это далеко не предел. Ведь потенциал роста отечественного рынка e-commerce оценивается в 300%. Неудивительно, что многие украинцы задумываются о старте собственного e-com проекта. Тем более что технически это сделать вовсе не трудно, ведь создать полноценный интернет-магазин можно и за пару дней. Другое дело — выбор ниши.

Артем Рудько

CEO Ukrainian E-commerce Expert и организатор e-Hackathon

Участники хакатона за два дня под руководством опытных менторов создадут «под ключ» свой собственный интернет-магазин.

В компании Ukrainian E-commerce Expert привели пример нескольких относительно свободных ниш украинского рынка электронной торговли, которые могут заинтересовать как начинающего коммерсанта, так и опытного предпринимателя.

Бизнес-идеи 2018 в e-commerce: ТОП свободных ниш

Товары для животных

Ожидается, что индустрия товаров для домашних животных в 2020 году достигнет $96 млрд И здесь стоит обратить внимание на гаджеты, элементы одежды, игрушки, которые дополнят уже сложившуюся тенденцию покупать корм и другие повседневные товары для животных.

Товары для путешествий

Поскольку путешествия становятся все более доступными, этот рынок продолжит расти. А вместе с ним и потребность в дорожных аксессуарах.

Подписка на «боксы»

Посещения популярных интернет-площадок для подписки на «боксы» выросли на 3000% с 2013 года. Присоединиться к этой тренд-нише можно, начав продавать коробки с принадлежностями для животных, продуктами для фитнеса, закусками или даже виниловыми пластинками.

Витамины и БАДы

Поскольку люди меняют вектор своего внимания в сторону здорового образа жизни, рынок витаминов и БАДов будет продолжать расти. К примеру, ожидается, что в 2018 году продажи этих продуктов в США достигнут 13,9 млрд. долл.

Органическая и натуральная косметика

Бизнес-идеи 2018 включают также органическую и натуральную косметику. Прогнозируется, что индустрия достигнет $2 млрд. Рост данного рынка объясняется общим смещением потребительского спроса в сторону более «здоровых» альтернатив.

Товары для детей

Невзирая на то, что большое количество предприятий уже занимается продажами в этой нише, товары для детей — это одна из наиболее быстроразвивающихся индустрий.

Изделия ручной работы

Все больше покупателей ищет уникальный подарок или продукт, и стремятся приобрести единственные в своем роде продукты ручной работы.

Средства ухода для мужчин

Прогнозируется, что к 2020 году этот рынок достигнет 43,6 млрд. долл. и будет продолжать расти.

Также стоит обратить свое внимание на продукты питания, бытовые средства по подписке, товары для DIY-рынка (do it yourself), электронные курсы и т.п.

Игорь Стольницкий

основатель и руководитель облачного сервиса для создания интернет-магазинов «ХОРОШОП»

Эксперт добавил, что если вы выбираете популярные товары (например, электронику), то придется бороться с большими конкурентами более низкой ценой. Если же вы продаете узконишевые товары, то такой проблемы не будет, поэтому ценообразование не будет зависеть от конкурентов. В выборе ниши он порекомендовал начать с малого, ориентироваться на узкую аудиторию и только после достижения первых успехов начинать расширять ассортимент.

Эксперты также рекомендуют не забывать о развитии мультиканальности продаж, миксе онлайн и офлайн продаж, а также использовании социальных сетей.

Олег Макаренко директор по продажам «Нова пошта»

Ранее мы сообщали о том, что Ukrainian eCommerce Hackathon пройдет 10-11 февраля в креативном пространстве Creative Quarter. Участники в течение двух дней смогут с нуля до 100% создать торговый e-com проект на SaaS платформе «ХОРОШОП», включая полную интеграцию API логистического оператора «Нова пошта». Также они получат практические навыки по развитию и продвижению интернет-магазина от ведущих экспертов рынка e-commerce.

