В каких городах Украины можно оплатить проезд картой — инфографика
Многие города уже перевели общественный транспорт на безналичные платежи
Ровно три года назад в Украине впервые заработала система оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты. 19 июня 2015 в метрополитене Киева появились первые желтые турникеты, которые принимали к оплате не только жетоны и проездные, но и «пластик» Mastercard. Спустя три года количество городов, где можно не искать наличные перед поездкой, значительно увеличилось. К безналичных платежам подключился наземный транспорт, появились альтернативные решения оплаты, заинтересовались платежные системы и банки. Сегодня внедрением платежей в транспорте занимаются Visa, Mastercard, Ощадбанк, ПриватБанк, технические партнеры и городские администрации.
На сегодняшний день существует два способа оплатить проезд безналично — с помощью банковской карты и QR-кода. Подробнее о каждом из них — далее.
Бесконтактные банковские карты
Оплатить проезд картой (или смартфоном с Google Pay или Apple Pay) можно в одно касание, при условии, что в транспорте есть соответсвующий терминал. Они бывают нескольких видов:
- Терминалы, встроенные в турникеты. Работают в метро, фуникулере и скоростных трамваях Киева, а также в автобусах Мукачево (на входе). Позволяют пассажиру пройти сквозь ограждение только после того, как он приложит карту к считывателю.
- Навесные терминалы. Закреплены на поручнях троллейбусов в Житомире и Тернополе, а также львовских трамваях. После оплаты картой печатают чек, который является билетом.
Как альтернатива иностранным терминалам, в Сумах появились разработанные ПриватБанком устройства, которые в отличие от предыдущих терминалов, не печатают чек.
- Мобильные терминалы. Находятся у кондуктора транспортного средства. Также печатают чек, подтверждающий оплату.
QR-коды в приложении Приват24
Второй способ оплаты проезда подойдет тем пассажирам, у которых нет бесконтактных карт и телефона с NFC.
Схема оплаты по QR-коду не предполагает дополнительного оборудования. Поэтому ее более просто реализовать. Чтобы начать принимать платежи в муниципальном транспорте, достаточно расклеить в салоне коды, где зашифрованы платежные данные транспортного ведомства. Эти коды пассажирам предлагают сканировать с помощью их смартфонов через приложение Приват24.
Оплата происходит с одной из карт, привязанной к программе. Также внутри приложения есть опция закомпостировать билет.
Также в некоторых городах работает или готовится к запуску система «Электронный билет». Это пластиковая карта, которая будет работать с установленными в транспорте терминалами. Ею будет пользоваться пассажиры, которые имеют социальные льготы, и другие граждане.
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