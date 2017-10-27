Android Pay в Украине: что известно о сервисе накануне запуска

Какой банк первым позволит своим вкладчикам добавлять карты в мобильный кошелек?
В ряде украинских СМИ появилась информация о запуске в Украине мобильного кошелька Android Pay, который состоится 1 ноября. Редакция PaySpace Magazine выяснила, что уже известно о будущей работе сервиса, пообщавшись с пресс-службами крупнейших банков.
В Ощадбанке редакции прокомментировали, что действительно планируют подключиться к сервису в ноябре.
В Альфа-Банке сообщили, что тоже собираются подключиться к сервису к концу этого года.
Такими же планами поделились в ПУМБ. В пресс службе отметили, что банк уже интегрируется и поддержит Android Pay в ближайшей перспективе.
В ПриватБанке раскроют подробности работы сервиса во время официальной презентации.
Полный перечень банков, чьи вкладчики получат доступ к мобильному кошельку, держат в секрете до официальной презентации Android Pay.
В соцсетях пользователи делятся своими ожиданиями по поводу предстоящего запуска. Некоторые пользователи смартфонов на базе ОС Android среди обновлений для своих устройств уже обнаружили и кошелек компании Google. Также мобильный бумажник появился в магазине приложений Google Play.
Зранку ще була не доступна з маркету, але вже є pic.twitter.com/4fQc5FJSY7
— Taras Demchuk (@tdyoma) 25 октября 2017 г.
Также пользователи сообщают о появлении отдельного раздела в аккаунте Google.
Украинский Google аккаунт, без VPN. Появился пункт Android Pay. #AndroidPay pic.twitter.com/k4X2E15ZCY
— Alex Smartov (@useru1059) 27 октября 2017 г.
В соцсети Instagram участник тестирования поделился скриншотом подтверждения оплаты с помощью кошелька в Днепре.
Подробнее о работе сервиса узнаем 1 ноября.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Мобильный кошелек Android Pay был запущен в 2015 году. Сегодня пользователи Android в 14 странах могут использовать свои смартфоны для оплаты товаров в одно касание. Для этого им нужно загрузить свои карты в приложение смартфона с опцией NFC.
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