FinTech-дайджест: важные новости в подборке эксперта

ИВАН ИСТОМИН,

PayForce

Друзья, с вами Иван Истомин, PayForce, и 22-я подборка финтех-публикаций, на которые рекомендую обратить внимание

Публикация №1

Самая обсуждаемая финтех-новость недели — планируемое партнерство Amazon с одним из американских банков с целью запуска текущих банковских счетов для своих клиентов. По разным оценкам от 25% до 45% американцев потенциально готовы открыть счет у ритейлера, причем 17%(!) уже доверяют Amazon больше, чем своему банку. E-commerce гигант сможет: снизить транзакционные издержки, еще больше персонализировать предложения товаров/сервисов в режиме реального времени, существенно продвинуться с голосовым банкингом Alexa и многое-многое другое…

Лучший обзор на тему — от Jim Marous, co-publisher TheFinancialBrand.

Публикация №2

На прошлой неделе в Барселоне прошло знаковое мероприятие для телекоминдустрии — ежегодный Mobile World Congress ( MWC).

Я посетил его в 2016 году и получил хороший заряд идей и позитивных эмоций. В этом году впечатлениями с нами делится Ellie Fixter, Vocalink. Ключевой тренд: коллаборация и партнерство в различных формах (платежных систем с мобильными операторами, мобильных операторов с производителями электроники, энергетики, автотранспорта и т.п.). Невозможно быть лучшим и самодостаточным во всем. Но если объединить усилия с правильными партнерами… Также в этом году очень заметно смещение фокуса с продуктов/технологий на клиентские кейсы их использования.

Публикация №3

Яков Смолий, и.о. Главы Национального Банка Украины ( НБУ), рассказал о стратегии регулятора в среднесрочной перспективе. Чего ждать рынку? Внедрения европейского аналога Payment Service Directive ( PSD2), открывающего дорогу openbanking для небанковских игроков. Также будет расширен функционал национальной Системы Электронных Платежей ( СЭП) до круглосуточного формата работы 24/7/365 и мгновенных платежей ( instantpayments). Будет запущена электронная (!) гривня. О финтех-инициативах регулятора в рамках стратегии cashless читайте в середине интервью.

Публикация №4

Германия признала криптовалюту легальным средством платежа. Операции не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Это интересный прецедент и для Евросоюза, и Украины, ориентирующейся на еврозаконодательство.

Публикация №5

Исследование RFiGroup (10 стран х 1000 человек) отмечает снижение общего уровня интереса пользователей к digital-only необанкам, в качестве основного финучреждения с 50% до 44%. Это вполне ожидаемо. Хайп прошел. Традиционные банки массово внедряют программы цифровой трансформации и обновляют мобильные/интернет-банкинги. В целом использование цифрового банкинга динамично растут: еженедельный вход (logging) в банкинг в 2017 году вырос с 58% до 68%, ежедневный — с 24% до 34%.

Публикация №6

Британская сеть супермаркетов Coop запустила с Masterсard пилот по оплате товаров смартфоном.

Клиенты через мобильное приложение сканируют штрихкоды и перед выходом оплачивают одним кликом с помощью карты в приложении (технология MasterPass). Стоять в очереди и общаться с кассиром не нужно. Мечта социопата и просто спешащего человека. Интересно, как контролируется, что человек отсканировал все товары в корзине?

Интересного прочтения! Делитесь с теми, кому это может быть полезно!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://telegram.me/SixArticlesToReadи регулярно получайте актуальные авторские подборки и комментарии по хэштегу sixarticlestoread

Страница Ивана Истомина в соцсети Facebook — https://www.facebook.com/ivan.istomin