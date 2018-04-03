Как банкир начал работать в такси: личный опыт

Александр Шуть,

пресс-секретарь «ПриватБанка» в Днепре

Привет! Меня зовут Саша. Больше 10 лет я работаю в банке в Днепре, но написать решил о работе в такси. Почему? Полгода назад я купил машину и решил, что при нынешних ценах на топливо не помешает подработка. Попробовал. Понравилось. Для тех, кто хочет пойти тем же путем, расскажу о своем опыте.

С чего начал

Выбирая службу такси, я остановился на тех, у которых самая простая регистрация и не нужно оформлять ФОП. Первое, что пришло в голову — Uber и Uklon. Подключился к обоим сервисам, подав заявки в клиентских приложениях. Мне достаточно быстро перезвонили и пригласили в офисы партнеров (посредники в городе, через которых Uber и Uklon работают с водителями).

Представители партнеров проверили и сфотографировали техпаспорт, права и полис ОСАГО. Uklon, в отличие от Uber, также фотографирует и сам автомобиль. У обеих служб есть требования к авто — “старикам” здесь не место. Водительский стаж требуют от года.

После проверки документов, загрузки специального приложения для водителя и краткого инструктажа я несколько часов ждал активации аккаунта, а потом сразу приступил к работе.

Как это работает

И в Uber, и в Uklon графика, нормативов и каких-либо обязательств по количеству поездок у водителя нет. Хочешь — работаешь, не хочешь или не можешь — никаких штрафов, сиди дома.

Также есть коэффициенты, повышающие тариф, если наблюдается большое количество заказов в каком-то районе города. Например, когда вечером все едут из центра домой. Иногда коэффициенты повышают стоимость поездки в три и более раза.

Комиссия в Uber составляет 35%. Из них 25% забирает сама служба, а 10% — партнер. Деньги по безналичным заказам приходят раз в неделю на карту, за вычетом комиссии.

Есть еще один момент: принимая заказ в Uber, ты не видишь конечную точку поездки, пока пассажир не сядет в машину. То есть заранее не знаешь, куда поедешь дальше.

Еще у Uklon ниже комиссия — 10%, а безналичная оплата поступает на карту почти сразу. В Uklon видно начальную и конечную точку поездки еще до приема заказа, это удобно для водителя — нет «сюрприза» в виде поездки в отдаленный район города, из которого уезжаешь «порожняком».





Что нравится в работе?

1) Клиенты. Большинство — интересные адекватные собеседники. Когда долго не выхожу на линию, начинаю скучать по общению с пассажирами. Возможно, сомнительный контингент просто не может освоить смартфон и берет такси «с руки» или по звонку в службу.

Мобильными такси очень часто пользуются иностранцы. Однажды две африканки не могли понять, почему проезд такой дорогой. Оказалось, что они просто выбрали улицу Шевченко в другом городе.

Часто клиенты забывают в салоне личные вещи. Обязательно их привожу клиентам назад. Мне нравится получать от них позитивный фидбек. По некоторым историям пассажиров можно писать книги. Особенно, если клиент подвыпивший и настроен пооткровенничать или похвастаться.

2) Заработок. Если даже ездить как я, подрабатывая, полностью покрываешь затраты на топливо, и еще остаются деньги.

3) Я для себя воспринимаю эту работу, как помощь жителям города в условиях ужасной организации общественного транспорта. Поэтому я вежлив, не отменяю заказы и делаю эти 15 минут поездки для пассажира максимально комфортными.

4) Скидки на топливо, услуги СТО и даже мобильную связь.





Что не нравится в работе, так это усталость после «смены». Бывает, увлечешься приемом заказов и в погоне за заработком не заметишь, как просидишь за рулем 7-8 часов. Возвращаешься домой поздно ночью и на следующий день беспробудно спишь.

Лайфхаки для пассажиров и водителей

1) Если вы пассажир и стоимость заказа слишком высокая, попробуйте сделать его на 10-15 минут позже, когда спадет ажиотаж. Если водитель ведет себя некорректно или в последний момент отменил заказ, не объяснив причину, всегда оставляйте жалобу. Понравившимся водителям оставляйте чаевые, даже 5 гривен очень мотивируют работать дальше.

2) Если вы решили зарабатывать как водитель, то есть несколько правил успеха. Изучите графики прибытия и отправления поездов в вашем городе, места расположения ночных клубов и больших офисных центров. Будьте вежливы, перезванивайте клиенту до прибытия, чтобы точно знать, где его забрать. Чем выше ваш рейтинг — тем больше заказов выдает вам система и тем выше ваш заработок.

3) Выгодно зарабатывать на машинах с газовой установкой или на дизельных. Бензин нынче слишком дорог.

Резюмируя, могу сказать, что плюсы от подработки в указанных службах лично для меня превосходят минусы. Если есть свободное время в выходные и вечером после работы, смело регистрируйтесь. Даже совершив несколько поездок в неделю, вы получаете право на максимальную скидку на топливо и заработок на приятные мелочи.





ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Такси в смартфоне: старые и новые украинские сервисы

По материалам: Obozrevatel.ua