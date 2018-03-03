Новости
Статьи
Интервью
Репортажи
Лайфхаки
События
Инфографика
Фотогалерея
Блоги
Тесты
Банки
E-commerce
FinTech
Bitcoin
Платежные системы
Мобильные платежи
Cтартапы
Технологии
Деньги
Безопасность
Законодательство
Карта терминалов
Узнать банк по номеру карты
Калькулятор зарплаты
Реклама
Редакция
Подписка
facebook
twitter
google-plus
linkedin
telegram
youtube
PSM Awards-2017
онлайн-Премия
PSM Awards-2016
онлайн-Премия
Архив журнала
↑
P2P-Переводы
Банки
E-Commerce
FinTech
Новости
Статьи
Интервью
Репортажи
Спецпроекты
Лайфхаки
Блоги
Сервисы
Премия
Главная
›
Компании
›
Citi Group
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
Погода
Погода в
Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
в Одессе
Citi Group
03.03.2018
Финтех-стартапы призывают совершить переворот в банковской индустрии
18.01.2018
Украинский биткоин-рынок оценивается в $2,5 млрд — аналитики
05.12.2017
Названы лучшие частные банки в мире
21.07.2017
PayPal заключил сделки с двумя крупнейшими банками США
10.07.2017
Цифровой кошелек Citi Pay запустится в США
16.12.2016
PayPal и Citi сделают мобильные платежи удобнее
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
15.07.2016
Компьютерна ошибка обошлась банку в 7 млн долларов
02.07.2015
Один из крупнейших банков мира создал аналог Bitcoin
29.01.2015
Директор крупного международного банка назвал Bitcoin «незрелой технологией»
23.09.2014
Банк Citi объявляет конкурс на лучшее приложение для мобильного банкинга
15.07.2014
Корпорации смогут управлять своими финансами с планшетов
04.02.2014
Citi обновил мобильное платежное приложение
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
20.09.2013
Citi и Visa впервые представили бесконтактную кредитную карту в Филиппинах
17.09.2013
Citi запускает новые приложения для финансовых учреждений
10.06.2013
Citi Commercial Card запускает виртуальные карточные счета в шести азиатских странах