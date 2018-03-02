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Wal-Mart
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
Погода
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Wal-Mart
02.03.2018
Умные посылки на блокчейне: Walmart разрабатывает инновационное решение
14.02.2018
Ассистент для шопинга: Walmart добавил новый режим в свое приложение
13.11.2017
Инновационный Walmart: ритейлер привлечет больше клиентов с помощью технологий
13.10.2017
Американцы проводят около 10 часов в год в приложениях магазинов
11.10.2017
Крупный ритейлер намерен увеличить свои онлайн-продажи почти вдвое
09.10.2017
Крупный ритейлер запускает новый сервис возврата и обмена
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
25.09.2017
Walmart тестирует доставку продуктов питания прямо в холодильники
01.09.2017
Walmart вложит миллионы в модернизацию своих магазинов
27.08.2017
Голосовой шопинг: Walmart и Google представят совместное решение
26.08.2017
Вслед за Amazon: Walmart запустит дирижабль с дронами для доставки
21.08.2017
Битва гигантов: Alibaba и Walmart отчитались о доходах
11.08.2017
Cам себе кассир: Walmart тестирует новое решение для своих магазинов
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
01.06.2017
Виртуальную реальность будут использовать для обучения сотрудников магазинов
22.05.2017
Чего хотят потребители: как крупный ритейлер увеличил продажи на 63%
03.11.2016
Гигант розничной торговли запустит еще один способ оплаты
07.09.2016
Крупный ритейлер планирует запустить онлайн-переводы
08.08.2016
Долой конкурентов: Wal-Mart приобретет онлайн-площадку
01.07.2016
Visa подает в суд на Walmart
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