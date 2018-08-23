Еще один центробанк хочет запустить свою цифровую валюту

О планах запустить цифровую валюту центрального банка заявили в еще одной стране

Центральный банк Таиланда своместно с консорциумом с R3 и восемью банками по разработке собственной цифровой валюты для использования во внутренних межинституциональных переводах средств.

Впервые об инициативе рассказал глава Центрального банка Виратаи Сантипрабхоб на банковском мероприятии в Сингапуре еще в июне.

Виратаи Сантипрабхоб

глава Центрального банка Таиланда

Пилотный проект по созданию цифровой валюты назвали Inthanon. На первом этапе планируется разработка прототипа proof-of-concept по использованию валюты на платформе R3 Corda. Проект должен завершиться в первом квартале 2019 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что американский банковский гигант разработал новую систему на блокчейне. В Capital One подали патентную заявку на новый инструмент аутентификации.

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По материалам finextra.com