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PaySpaceMagazine

Еще один центробанк хочет запустить свою цифровую валюту

23.08.2018 11:41

О планах запустить цифровую валюту центрального банка заявили в еще одной стране

Еще один центробанк хочет запустить свою цифровую валюту. Фото: travelshoptours.com

Центральный банк Таиланда своместно с консорциумом с R3 и восемью банками по разработке собственной цифровой валюты для использования во внутренних межинституциональных переводах средств.

Впервые об инициативе рассказал глава Центрального банка Виратаи Сантипрабхоб на банковском мероприятии в Сингапуре еще в июне.

Как и другие центральные банки, мы нацелены не на то, чтоб сразу начать использовать ЦВЦБ (цифровую валюту центрального банка), а скорее на изучение его потенциала и возможных последствий для бэк-офисных операций. Эти усилия должны проложить путь для обеспечения более быстрых и дешевых транзакций и валидации по сравнению с существующими системами
Виратаи Сантипрабхоб
глава Центрального банка Таиланда

Пилотный проект по созданию цифровой валюты назвали Inthanon. На первом этапе планируется разработка прототипа proof-of-concept по использованию валюты на платформе R3 Corda. Проект должен завершиться в первом квартале 2019 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что американский банковский гигант разработал новую систему на блокчейне. В Capital One подали патентную заявку на новый инструмент аутентификации.

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По материалам finextra.com

Рубрики: БанкиКриптовалютыМирНовостиТехнологии
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