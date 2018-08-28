Wish List от Amazon: онлайн-ритейлер запустил новую функцию

Amazon анонсировал новую, удобную возможность

Онлайн-гигант Amazon представил новую функцию для своих клиентов — возможность создавать совместный список желаний.

Таким образом, пользователь может самостоятельно создать список, а затем пригласить другого человека, который также сможет видеть все пункты этого списка. Когда пользователь получит такое приглашение, он сможет добавлять и удалять какие-либо элементы из списка, ему будут приходить уведомления об обновлениях. Как только человек приобретет товар из списка, соответственный пункт будет автоматически перемещен во вкладку «Купленные», что поможет избежать дублирования покупок.

Новая функция будет полезной для людей, планирующих какое-либо мероприятие. Так, можно составлять список подарков на день рождение, свадьбу, рождение ребенка и т.д. Достаточно просто открыть доступ всем гостям, что поможет всем отслеживать, какие товары уже куплены, а что еще надо приобрести.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, каким будет второй магазин Amazon Go. Новый магазин будет находиться в Сиэтле, и будет работать только в будние дни, с 7 утра до 7 вечера.

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По материалам engadget.com.