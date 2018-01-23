Онлайн-конференция по блокчейн и криптовалютам пройдет в феврале

Онлайн-конференция по блокчейну и криптовалютам — Криптомарафон 2018 — доступна жителям СНГ

В конце февраля (с 24.02 по 26.02) будет проходить онлайн-конференция по криптовалютам. В рамках мероприятия выступят 24 спикера. К онлайн-трансляции присоединятся около 3 тыс человек из Украины, России и Казахстана.

Криптомарафон ведут лучшие спикеры с реальной практикой и опытом во всех сферах связанных с блокчейном и криптовалютами, а именно:

Эксперты и практики ICO расскажут о том, как не потерять деньги при инвестировании, поделятся полезными лайфхаками, и посоветуют как отличить проект, который просто пытается заработать, от проекта, которому необходимо финансирование на развитие продукта.

расскажут о том, как не потерять деньги при инвестировании, поделятся полезными лайфхаками, и посоветуют как отличить проект, который просто пытается заработать, от проекта, которому необходимо финансирование на развитие продукта. Спикеры по фондам и трейдингу , специализирующиеся на стратегиях инвестирования, создании криптовалютного портфеля, расскажут сколько можно заработать, и какие биржи для этого стоит выбирать.

, специализирующиеся на стратегиях инвестирования, создании криптовалютного портфеля, расскажут сколько можно заработать, и какие биржи для этого стоит выбирать. Спикеры по майнингу дадут ответы на самые актуальные вопросы о законности такого заработка и его доходности, о прогнозах на 2018 год и самых выгодных площадках для майнинга.

дадут ответы на самые актуальные вопросы о законности такого заработка и его доходности, о прогнозах на 2018 год и самых выгодных площадках для майнинга. Спикеры по бизнесу и блокчейну помогут понять что такое «блокчейн», какие профессии создает эта технология, как смарт-контракты помогают бизнесу не зависеть от недобросовестных поставщиков, как на этом зарабатывать, независимо от того, где вы живете.

Подробнее на сайте http://cryptomarafon.online/2018

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