В Киеве пройдет ABC-форум об инновациях в финансах

I Международный ABC-форум будет посвящен искусственному интеллекту, Big Data и облачным технологиям в финансах

Мероприятие пройдет 21 ноября в Киеве и соберет топ-менеджеров и ведущих специалистов банков и финансовых учреждений, торгово-сервисных сетей, представителей мобильных и почтовых операторов, провайдеров платёжных услуг, финтех-компаний, страховых компаний, поставщиков и интеграторов решений.

В фокусе форума: искусственный интеллект (AI), большие данные (Big Data), облачные технологии и сервисы (Сlouds), а также мобильные приложения, социальные сети, Интернет вещей (Internet of Things), когнитивные и другие прорывные технологии, которые помогут банкам, финансовым учреждениям, торгово-сервисным предприятиям, финтех-компаниям и другим игрокам рынка финансовых, платежных и розничных услуг идти в ногу со временем и быть конкурентоспособными в изменяющемся мире.

Вопросы и темы, которые будут рассматриваться на ABC-форуме:

Большие данные — большие возможности, большие продажи. Как получив всесторонние знания о своем клиенте, сделать ему персонифицированное предложение, от которого он не сможет отказаться?

Монетизация BigData. Как не утонуть в эксабайтах информации, а использовать собранные о клиентах данные для улучшения сервиса, повышения лояльности и привлечения клиентов, облегчения процессов скоринга и оценки кредитоспособности, предотвращения мошенничества, повышения эффективности и безопасности бизнес-процессов, снижения затрат и увеличения продаж и прибыли.

Искусственный интеллект и перспективы его использования в банках, рознице, финансовых сервисах. Успешные кейсы.

Практика внедрения и преимущества RPA (Robotic Process Automation) – роботизации бизнес-процессов в банках, финансовых организациях, торговых сетях, страховых компаниях.

Практика внедрения и преимущества RPA (Robotic Process Automation) – роботизации бизнес-процессов в банках, финансовых организациях, торговых сетях, страховых компаниях. Чат-боты — виртуальные собеседники на вооружении финансовых компаний и розничных сетей.

Внедрение облачных сервисов в финансовой, банковской, платёжной отраслях и коммерции.

Как продуктивно использовать достижения цифровой революции и не нарушать при этом этические и правовые рамки?

Подробности на http://abc-forum.com.ua/

Контакты организаторов: компании BUSINESS-FORMAT и журнала «ФУЭТЕ».

Бизнес-Формат: тел./факс +38(056)375-72-80 (81,82,03), office@business-format.com.ua.

Программа и регистрация онлайн www.business-format.com.ua

Журнал ФУЭТЕ: +38(044)525-11-32, +38(067)23-880-72, +38(050)312-96-62, tatyana@fuete.info, alla@fuete.info.

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