В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference

Blockchain & Bitcoin Conference в пятый раз пройдет в Киеве

29 марта в Киеве пройдет крупнейшая в Украине выставка-конференция, посвященная блокчейн-технологии, криптовалютам и ICO, – Blockchain & Bitcoin Conference Kiev . Это пятый ежегодный ивент, на котором собираются блокчейн-предприниматели из Украины и из-за рубежа, разработчики децентрализованных решений, инвесторы и организаторы токенсейлов.

На конференцию съедутся более трех десятков спикеров, а в выставочной зоне расположится свыше 70 брендов, представляющих софт и услуги для криптоиндустрии.

Последняя Blockchain & Bitcoin Conference, которая прошла в октябре 2017-го, собрала более 2 тыс гостей. Ее хедлайнерами стали представители IBM, Microsoft, профильного интернет-издания TechCrunch, а также СЕО и разработчики новейших сервисов на базе блокчейна.

Конференция будет разделена на профильные потоки, посвященные финансам, разработкам и ICO.

Эксперты обсудят:

законодательное регулирование биткоина и токенсейлов

реализацию блокчейна в бизнесе и госуправлении

вопросы кибербезопасности при хранении и передаче ценностей

продвижение новых продуктов на IT-рынке

принципы успешного инвестирования в проекты, выходящие на ICO

На выставке будут представлены криптовалютные биржи, услуги для трейдеров, электронные кошельки, оборудование и софт для майнинга, платформы для торгов и создания цифровых экосистем, децентрализованные системы управления, а также услуги компаний по продвижению проектов и их юридическому сопровождению.

Организатор Blockchain & Bitcoin Conference – компания Smile-Expo, чья сеть биткоин-конференций охватывает более 20 стран.

Подробности и регистрация – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Kiev.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Криптооптимисты: страны, которые верят в Bitcoin