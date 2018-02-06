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В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA

06.02.2018 13:34

Международная конференция BlockchainUA пройдет в Киеве 23 марта 2018 года и соберет 1000+ участников

Конференция BlockchainUA проводится для широкой аудитории и направлена на повышение информированности участников о блокчейн и децентрализованных технологиях, построение сильного комьюнити, а также интеграцию Украины в международное сообщество.

Цель организаторов  — сделать мероприятие доступным для как можно большего количества людей. Сохраняя достойный уровень организации — питание во время конференции, доступ к афтепати, видеозаписи выступлений, аллея стартапов и многое другое.

Базовые принципы Конференции:

  • отсутствие платных выступлений
  • возможность анонсирования продуктов и стартапов на специализированной Startup pitch stage
  • компании, имеющие работающий продукт, востребованный пользователями, могут презентовать свои достижения и концепцию развития
  • на конференции не продвигают ICO
  • это образовательный и нетворкинг ивент — по умолчанию спикеры должны давать в своих выступлениях образовательный срез, а также общее видение в разрезе своей экспертизы
  • это неприбыльная конференция, поэтому цены на билеты низкие
  • у конференции широкая аудитория — IT-эксперты, предприниматели, инвесторы, банкиры, студенты, регуляторы и другие.

FinTech медиа-партнер Конференции BlockchainUA – psm7.com

Медиа-партнер Конференции BlockchainUA – minfin.com.ua

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке https://blockchainua.com/

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Рубрики: BitcoinBlockchainНовостиСобытияУкраина
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