В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA

Международная конференция BlockchainUA пройдет в Киеве 23 марта 2018 года и соберет 1000+ участников

Конференция BlockchainUA проводится для широкой аудитории и направлена на повышение информированности участников о блокчейн и децентрализованных технологиях, построение сильного комьюнити, а также интеграцию Украины в международное сообщество.

Цель организаторов — сделать мероприятие доступным для как можно большего количества людей. Сохраняя достойный уровень организации — питание во время конференции, доступ к афтепати, видеозаписи выступлений, аллея стартапов и многое другое.

Базовые принципы Конференции:

отсутствие платных выступлений

возможность анонсирования продуктов и стартапов на специализированной Startup pitch stage

компании, имеющие работающий продукт, востребованный пользователями, могут презентовать свои достижения и концепцию развития

на конференции не продвигают ICO

это образовательный и нетворкинг ивент — по умолчанию спикеры должны давать в своих выступлениях образовательный срез, а также общее видение в разрезе своей экспертизы

это неприбыльная конференция, поэтому цены на билеты низкие

у конференции широкая аудитория — IT-эксперты, предприниматели, инвесторы, банкиры, студенты, регуляторы и другие.

FinTech медиа-партнер Конференции BlockchainUA – psm7.com

Медиа-партнер Конференции BlockchainUA – minfin.com.ua

С программой конференции можно ознакомиться по ссылке https://blockchainua.com/

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