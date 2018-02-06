В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA

Международная конференция BlockchainUA пройдет в Киеве 23 марта 2018 года и соберет 1000+ участников
Конференция BlockchainUA проводится для широкой аудитории и направлена на повышение информированности участников о блокчейн и децентрализованных технологиях, построение сильного комьюнити, а также интеграцию Украины в международное сообщество.
Цель организаторов — сделать мероприятие доступным для как можно большего количества людей. Сохраняя достойный уровень организации — питание во время конференции, доступ к афтепати, видеозаписи выступлений, аллея стартапов и многое другое.
Базовые принципы Конференции:
- отсутствие платных выступлений
- возможность анонсирования продуктов и стартапов на специализированной Startup pitch stage
- компании, имеющие работающий продукт, востребованный пользователями, могут презентовать свои достижения и концепцию развития
- на конференции не продвигают ICO
- это образовательный и нетворкинг ивент — по умолчанию спикеры должны давать в своих выступлениях образовательный срез, а также общее видение в разрезе своей экспертизы
- это неприбыльная конференция, поэтому цены на билеты низкие
- у конференции широкая аудитория — IT-эксперты, предприниматели, инвесторы, банкиры, студенты, регуляторы и другие.
FinTech медиа-партнер Конференции BlockchainUA – psm7.com
Медиа-партнер Конференции BlockchainUA – minfin.com.ua
С программой конференции можно ознакомиться по ссылке https://blockchainua.com/
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