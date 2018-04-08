Как работает API — инфографика

API расшифровывается как Application Programming Interface, что в переводе означает интерфейс для программирования приложений

API – это в первую очередь интерфейс, который позволяет разработчикам использовать готовые блоки для построения приложения. То есть, программист может воспользоваться AРI для получения доступа к функционалу сторонней программы.

AРI делает возможным работу ресурсов, которые используют потенциал и мощность другого сайта или программы. Рассмотрим на примере:

Все мы привыкли к тому, что на разных онлайн-сервисах или платформах мы можем вместо регистрации войти через свои аккаунты в социальных сетях. Именно это и является непосредственным и наглядным использованием API, когда сервисы или приложения используют базы данных социальных сетей. При этом сервис может получать информацию о пользователе и использовать ее в своих целях.

Еще одним примером использования API является сервис IFFFT. Этот сервис позволяет связывать аккаунты пользователя в различных онлайн-сервисах и программах так, что действие в одной программе вызывает действие в другой программе.

Например, понравившиеся вам видео в Youtube могут автоматически появляться на вашем сайте или в ваших социальных сетях. Это возможно как раз благодаря AРI – когда одна программа использует данные и информацию другой программы. Кстати, встраивание YouTube-видео на свой сайт также возможно благодаря АPI сервиса YouTube.

Использование АPI сокращает необходимость создавать самостоятельно сложные программы или приложения. Вместо этого можно использовать готовые части существующих ресурсов, у которых есть доступ к нужной вам информации и данным.

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