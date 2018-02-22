Скимминг — вид мошенничества, при котором злоумышленник устанавливает на банкомат специальное оборудование, фиксирующее данные платежных карт

Оборудование, используемое для этого вида мошенничества, называется «скиммер». Как правило, это пары устройств — либо две накладки (на картоприемник и на клавиатуру), либо накладка на картоприемник и миниатюрная камера, которая помогает злоумышленнику подсмотреть набираемый пользователем PIN-код. Накладка на картоприемник, в свою очередь, считывает данные с магнитной полосы пластиковой карты.

Устанавливая скиммеры, мошенник синхронизирует работу двух устройств. В результате он получает и данные с магнитной полосы, и PIN-код, и может безошибочно определить их соответствие друг другу. Это позволяет создать дубликат (клон) пластиковой карты и снять средства со счета держателя настоящей карты.

Самый простой и надежный способ уберечься от мошенников и не дать им воспользоваться «клонированной» картой – прикрывать клавиатуру при введении PIN-кода. Также рекомендуется установить дневной лимит на снятие наличных. Тогда, даже если мошенники скопируют карту и узнают PIN-код, они смогут украсть лишь какую-то минимальную сумму.

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