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Как в Приват24 перевести деньги с карты на карту — пошаговая инструкция

01.11.2017 11:00

С помощью Приват24 можно с легкостью совершить перевод средств на карту любого банка мира

как перевести деньги через приват24

Как в Приват24 перевести деньги с карты на карту — пошаговая инструкция. Фото: freepik.com

Приват24 – самый популярный интернет-банк Украины. Им пользуется свыше 6,3 млн человек, и эта цифра растет с каждым днем. Одной из ключевых функций интернет-банкинга является отправка денежных переводов.

Редакция PaySpace Magazine подготовила подробную пошаговую инструкцию о том, как в Приват24 перевести деньги с карты на карту — как с настольной версии, так и с мобильной.

Как в Приват24 перевести деньги на другую карту — веб-версия

Шаг 1. Выберите во вкладке «Все услуги» пункт меню «Платежи – Перевод на карту ПриватБанка» или «Переводы – Другие платежи — На карту Visa/Mastercard любого банка мира». Если вы не знаете, какой банк выпустил карту получателя, воспользуйтесь нашим сервисом — узнать банк по номеру карты.

как перевести деньги через приват24

Шаг 2. Выберите номер карты, с которой хотите произвести платеж, и валюту перевода, затем введите номер карты получателя и сумму перевода. Если в предыдущем пункте вы выбрали платеж «На карту Visa/Mastercard любого банка мира», потребуется дополнительно ввести имя, фамилию и страну получателя. Нажмите «Продолжить».

как перевести деньги через приват24

На этом этапе вы можете сделать платеж регулярным, просто поставив галочку в соответствующее окошко. Также можно оповестить получателя о переводе через СМС — для этого тоже нужно поставить галочку и ввести мобильный номер получателя. Эта услуга стоит 50 копеек.

Шаг 3. В открывшемся меню можно проверить реквизиты перед подтверждением платежа, а также узнать размер комиссии — она взимается с получателя автоматически, но при желании ее может оплатить отправитель. Проверив все платежные реквизиты, можно нажимать кнопку «В корзину».

как в приват24 перевести деньги на другую карту

На этом этапе еще можно отменить платеж, если вы заметите ошибку. Если же все верно, можете нажимать «Подтвердить».

как в приват24 перевести деньги с карты на карту

Шаг 4. В случае необходимости, введите одноразовый SMS-пароль, чтобы подтвердить перевод денег. После этого перевод отправится на обработку.

как в приват24 перевести деньги с карты на карту

Вы можете проверить статус платежа в меню «Платежи – Архив».

как в приват24 перевести деньги на другую карту

Как в Приват24 перевести деньги с карты на карту — мобильное приложение

Шаг 1. Нажмите на кнопку «Переводы» на главной странице.

Шаг 2. Выберите номер карты, с которой хотите произвести платеж, и валюту перевода. Для перевода между своими картами выберите номер карты из выпадающего списка. Для перевода на чужую карту, в выпадающем списке нажмите на «Ручной ввод» и введите номер карты получателя. Укажите сумму перевода. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Проверяем платежные реквизиты и узнаем размер комиссии перед подтверждением платежа. При необходимости можно заплатить комиссию вместо получателя, поставив отметку в соответствующем окошке. Затем нажимаем «Подтвердить».

Шаг 4. Перевод отправляется на обработку.

как перевести деньги через приват24

Проверить статус платежа можно в Архиве.

как перевести деньги через приват24

ВАС ЗАИНТЕРСУЕТ — Перевод с карты на карту: какие есть ещё варианты?

Рубрики: БанкиЛайфхакиМобильные платежиОбзорыПриватБанкУкраина
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