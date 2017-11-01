С помощью Приват24 можно с легкостью совершить перевод средств на карту любого банка мира

Приват24 – самый популярный интернет-банк Украины. Им пользуется свыше 6,3 млн человек, и эта цифра растет с каждым днем. Одной из ключевых функций интернет-банкинга является отправка денежных переводов.

Редакция PaySpace Magazine подготовила подробную пошаговую инструкцию о том, как в Приват24 перевести деньги с карты на карту — как с настольной версии, так и с мобильной.

Как в Приват24 перевести деньги на другую карту — веб-версия

Шаг 1. Выберите во вкладке «Все услуги» пункт меню «Платежи – Перевод на карту ПриватБанка» или «Переводы – Другие платежи — На карту Visa/Mastercard любого банка мира». Если вы не знаете, какой банк выпустил карту получателя, воспользуйтесь нашим сервисом — узнать банк по номеру карты.

Шаг 2. Выберите номер карты, с которой хотите произвести платеж, и валюту перевода, затем введите номер карты получателя и сумму перевода. Если в предыдущем пункте вы выбрали платеж «На карту Visa/Mastercard любого банка мира», потребуется дополнительно ввести имя, фамилию и страну получателя. Нажмите «Продолжить».

На этом этапе вы можете сделать платеж регулярным, просто поставив галочку в соответствующее окошко. Также можно оповестить получателя о переводе через СМС — для этого тоже нужно поставить галочку и ввести мобильный номер получателя. Эта услуга стоит 50 копеек.

Шаг 3. В открывшемся меню можно проверить реквизиты перед подтверждением платежа, а также узнать размер комиссии — она взимается с получателя автоматически, но при желании ее может оплатить отправитель. Проверив все платежные реквизиты, можно нажимать кнопку «В корзину».

На этом этапе еще можно отменить платеж, если вы заметите ошибку. Если же все верно, можете нажимать «Подтвердить».

Шаг 4. В случае необходимости, введите одноразовый SMS-пароль, чтобы подтвердить перевод денег. После этого перевод отправится на обработку.

Вы можете проверить статус платежа в меню «Платежи – Архив».

Как в Приват24 перевести деньги с карты на карту — мобильное приложение

Шаг 1. Нажмите на кнопку «Переводы» на главной странице.

Шаг 2. Выберите номер карты, с которой хотите произвести платеж, и валюту перевода. Для перевода между своими картами выберите номер карты из выпадающего списка. Для перевода на чужую карту, в выпадающем списке нажмите на «Ручной ввод» и введите номер карты получателя. Укажите сумму перевода. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Проверяем платежные реквизиты и узнаем размер комиссии перед подтверждением платежа. При необходимости можно заплатить комиссию вместо получателя, поставив отметку в соответствующем окошке. Затем нажимаем «Подтвердить».

Шаг 4. Перевод отправляется на обработку.

Проверить статус платежа можно в Архиве.

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