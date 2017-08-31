Безопасность в сети: как защитить свою электронную почту от взлома

Вместе вспоминаем базовые правила защиты своей электронной почты от взлома

Электронная почта со времен своего появления стала незаменимым элементом виртуальной жизни каждого пользователя сети. Именно поэтому взлом электронных почтовых ящиков является до сих пор самым популярным видом кибермошенничества.

Совместно с украинской антивирусной лабораторией Zillya! напоминаем вам ключевые правила защиты электронной почты. А также советы о том, что делать в случае ее взлома.

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