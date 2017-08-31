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Безопасность в сети: как защитить свою электронную почту от взлома

31.08.2017 15:07 Нина Омельчук

Вместе вспоминаем базовые правила защиты своей электронной почты от взлома

Фото: Mimecast

Электронная почта со времен своего появления стала незаменимым элементом виртуальной жизни каждого пользователя сети. Именно поэтому взлом электронных почтовых ящиков является до сих пор самым популярным видом кибермошенничества.

Совместно с украинской антивирусной лабораторией Zillya! напоминаем вам ключевые правила защиты электронной почты. А также советы о том, что делать в случае ее взлома.

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Рубрики: ZillyaБезопасностьИнфографикаУкраина
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