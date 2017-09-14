Мифы и реальность: 50 интересных фактов о Bitcoin

Все, что вы хотели узнать о самой известной криптовалюте

В наше время о криптовалюте Bitcoin не слышал только ленивый. Кроме майнеров, криптотрейдеров и инвесторов, обычные заинтересованные пользователи пристально следят за колебаниями курса и официальным статусом первой в мире децентрализованной цифровой валюты. Все дело в том, что биткоин является уникальной и перспективной инновацией в области финансовой и платежной систем. Все хотят знать, как эта цифровая валюта может повлиять на традиционные платежные схемы и мировой валютный порядок.

Мы собрали 50 самых интересных фактов о Bitcoin. Лишь некоторые из них являются мифами. Уверены, эта информация будет полезной как просто заинтересованным, так и тем, кто постоянно работает на рынке криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в августе стоимость криптовалюты Bitcoin достигла своего исторического максимума, перешагнув отметку в $5000. Однако в начале сентября цена биткоина упала ниже $4000.

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