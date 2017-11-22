Тренды в e-commerce, которые нельзя игнорировать: интервью с Павлом Павловским, СОО Interkassa

Глобальный рынок электронных платежей показывает высокие темпы роста, уже перевалил за $433 млрд и по прогнозам увеличится еще на 11% к 2020 году

Основная динамика будет наблюдаться на развивающихся рынках, где сегмент малого и среднего бизнеса только начинает переходить на цифровое выставление счетов, виртуальные карты, облачное ведение финансов и учета, прием платежей пользователей на сайте.

Редакция PaySpace Magazine узнала о специфике платежного бизнеса в Украине и мире, пообщавшись с Павлом Павловским, операционным директором платежного агрегатора Interkassa.

Представитель компании, обслуживающей более 2500 торговых предприятий в Европе и странах СНГ, поделился с нами инсайтами развития электронной коммерции, которые эксперты Interkassa привезли с международной конференции eCom21. Рассказал, как глобальные тренды будут влиять на бизнес. И объяснил, как устроен «внутренний мир» системы приема платежей в Украине.

Interkassa – это международная компания с экспертным опытом работы на многих рынках. Расскажите, в каких странах сегодня представлен бизнес компании?

В апреле 2018 нам исполнится 9 лет. В группу компаний, объединенных брендом Интеркасса, входят более десяти юридических лиц разных юрисдикций. В составе группы финансовые компании в Европе, Грузии и в Украине, что делает нас мультивалютной системой и дает возможность работать с VISA, Masterсard, PayPal, различными электронными кошельками и терминалами самообслуживания. Группа компаний Интеркасса предоставляет более 50 платежных инструментов, которые плотно покрывают Европу и страны СНГ. Украинский офис группы отвечает исключительно за работу с украинскими платежными методами и финансовыми учреждениями.

Исходя из опыта работы на разных рынках, расскажите о мировых тенденциях в сфере электронной коммерции, которые вы наблюдаете.

На прошлой неделе прошла Международная конференция онлайн-бизнеса eCom21, наша команда привезла из Риги много интересных инсайтов. В электронной коммерции есть несколько устойчивых трендов, которые не стоит игнорировать, я попробую рассказать тезисно.

Во-первых, это омниканальность. Чем больше у покупателя способов оплаты, тем выше вероятность того, что он выберет для себя наиболее удобный и совершит покупку. Торговцу не стоит ограничиваться подключением к сайту одного вида оплаты картами, когда есть широкий выбор платежных инструментов.

Во-вторых, смартфонизация. Транзакции с использованием смартфона по всему миру достигли уже 69%. Обороты набирает и мобильная оплата Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, причем, не только в интернете, но и в оффлайн-магазинах.

И последнее, кастомизация. Дружелюбный интерфейс уже не редкость, а необходимость, в том числе и для страниц приема платежей. У пользователя должна быть возможность настроить сервис, как ему будет удобно, например, скрыть неактуальные функции, изменить фон, активировать push-уведомления.

К сожалению, технологические сложности и ограничения безопасности не всегда допускают такую свободу действий, но рынок уверенно движется в этом направлении.

Как мерчанту предотвратить попытки мошенничества, что со своей стороны делают система приема платежей и банк-эмитент?

Самый важный совет для партнеров — не нарушать бизнес-логику интеграции платежного сервиса на свой сайт, тогда мы можем гарантировать практически 100% защиту от незаконного списания денежных средств. Служба мониторинга обрабатывает подозрительные транзакции еще до обращения клиента в банк, именно поэтому статистика компании Интеркасса за 2016 год — всего 0,01% фрода.

Как вам удалось добиться таких результатов?

Благодаря внедрению системы комплаенс-контроля (от мирового лидера Web Shield). Это всесторонняя проверка мерчантов на соответствие финансовым правилам и рискам. В масштабах бизнеса и ответственности компании Интеркасса, мы обязаны постоянно совершенствовать свою работу.

Так, например, появилась 3-х уровневая система антифрода (борьба с мошенничеством в области информационных технологий):

1 уровень: все транзакции проверяются по black-листам и IP-адресам пользователей. На этом этапе отсекается основная часть фрода.

2 уровень: по косвенным показателям смотрим, насколько рискованная операция. Если покупатель пытается совершить оплату разными картами с одного IP-адреса или в пользу одного и того же торговца, то с большой вероятностью это мошенничество. Особенно настораживает большое количество транзакций с одной карты в пределах одной минуты и т.д. Всего в системе более 150 триггеров по которым срабатывает нотификация угрозы безопасности.

3 уровень: ручная обработка экспертом. Это последняя стадия, когда финальное решение принимает все-таки опытный специалист, а не компьютер.

Что делать покупателю, если мошенникам все же удалось получить доступ к его платежной информации?

Если все же у покупателя случилось незаконное списание или карточка использовалась 3-м лицом, не стоит паниковать. Например, картой расплачивались на непроверенном сайте или официант скопировал данные, пока ходил за терминалом. В таком случае проблема затрагивает всех участников цепочки: от покупателя и банка, выпустившего клиенту карту (банк-эмитент), до платежного шлюза и торговца, которого выбрал злоумышленник.

Если же деньги списались и не понятно где и как произошла утечка, лучше обратиться в банк-эмитент платежной карты.

На сегодняшний день Интеркасса прошла аудит безопасности о чем свидетельствует сертификат PCI DSS. По умолчанию применяется протокол обработки интернет-транзакций 3-D Secure. Вся информация передаваемая между нами, пользователем сайта, мерчантом и банками всегда шифруется SSL-сертификатом от GeoTrust.

Насколько просто мерчанту начать принимать безналичные платежи на своем сайте?

Наша система приема платежей, по сути, так называемый «платежный шлюз», позволяющий бизнесу, онлайн-магазинам и другим торговым площадкам, принимать оплату от конечных пользователей с минимальными финансовыми и временными затратами.

Подключить оплату через Интеркассу достаточно просто, мерчант может сделать это в 3 шага. Для начала необходимо зайти наш сайт interkassa.com и зарегистрироваться. Затем создать и установить настройки кассы. И, наконец, скопировать полученный код платежной формы и вставить его в код своего сайта.

Поверьте, звучит это намного сложнее, чем делается, даже если у клиента нет штатного программиста, можно следуя инструкциям справиться самостоятельно. Но мы со своей стороны всегда готовы помочь и наш технический отдел часто проходит последний шаг вместе с клиентом.

Как устроена система обработки платежей, как быстро осуществляется фиксация и зачисление средств?

Проверка платежей осуществляется по протоколу взаимодействия системы Интеркасса и мерчанта. После идентификации покупателя на сайте мерчанта и выбора товара, покупатель переходит на защищенную страницу оплаты, где необходимо ввести стандартные реквизиты карты и подтвердить платеж. Далее следует ввести одноразовый код, который банк-эмитент карты отправляет пользователю в SMS-сообщении. Это и есть процедура 3D-Secure. Зачисление средств на счет мерчанта осуществляется в течении 1-3 банковских дней.

Со многими мерчантами система работает в режиме ускоренного перевода средств, при этом зачисление происходит в течение нескольких минут. Информация о совершенных платежах поступает поставщикам услуг и банкам моментально. В личном кабинете на нашем сайте доступна история и аналитика каждой кассы.

Как вы оцениваете развитие украинского рынка электронных платежей?

Украинцы все чаще расплачиваются картами в магазинах, в том числе и в интернете. По данным НБУ, Украина показывает стабильный рост рынка, за январь-июнь 2017 года доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине выросла до 38,1% (на начало 2017 года – 35,5%).

Сейчас в компании Interkassa собрана команда экспертов, мы отслеживаем и внедряем мировые инновации FinTech отрасли. Многие технические возможности и новшества, которые мы вскоре представим клиентам, не имеют аналогов на целевых рынках. Об этом отдельно расскажем читателям PaySpace Magazine в следующей публикации.

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