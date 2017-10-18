Журнал PaySpaceMagazine 2017 #3(11)
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Тема номера
Музыка, кино, еда и cashless: фестивальное лето в Украине 2017
Украинцы, подобно жителям других европейских стран, все чаще проводят летние дни на фестивалях, количество и тематика которых постоянно расширяются.
С ростом популярности безналичных расчетов среди населения организаторы фестивалей в партнерстве с ведущими банками и платежными системами Украины устанавливают терминалы на территории мероприятий, на стендах торговцев-партнеров, и всячески поддерживают желание людей использовать банковскую карту, телефон, часы или другой аксессуар вместо банкнот.
Редакция PaySpace Magazine посетила несколько тематических украинских фестивалей и протестировала, насколько cashless они стали.
FinTech
В Украине стартовала программа для стартапов Fintech Master при поддержке Mastercard и НБУ.
Украинские стартапы получили возможность создавать финтех-сервисы в рамках полноценной инкубационной программы с использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности Нацбанка, и технологических решений платежной системы.
Плати часами: ТОП-5 умных гаджетов, которые заменят кредитку.
Редакция PaySpace Magazine составила список смарт-часов 2017 года, которые позволяют совершать NFC-платежи. Чтобы расплатиться таким гаджетом, достаточно просто поднести руку к терминалу.
Apple Pay будет использовать Face ID.
Разработчики нового гаджета Apple — iPhone X — изменили подход к идентификации пользователей. Теперь, чтобы разблокировать телефон или совершить платеж с помощью мобильного кошелька Apple Pay, необходимо пройти процедуру сканирования лица.
ТОП-7 поглощений в сфере платежей в первом полугодии 2017
Составлен список самых крупных сделок в глобальном FinTech первой половины 2017 года. В него попали компании из США, Канады, Великобритании, Швеции и Германии. Какие из них потратили больше средств на расширение своего бизнеса — читайте далее.
Цифровые платежи
Зачем ритейлерам создавать цифровые кошельки?
ТОП-5 причин назвал Андре Сторвогель (André Stoorvogel), директор отдела маркетинга и платежей финансовой компании Rambus.
Мода на QR: почему платежи по кодам снова популярны?
В этой статье редакция разбирается, почему QR-коды стали чаще использоваться для совершения платежей. Был опубликован стандарт QR-платежей, крупные платежные системы проявили интерес к этой технологии, а также были запущены приложения для р2р-транзакций через код.
Чат-боты в Украине: 5 способов использовать мессенджеры для платежей.
Pедакция протестировала несколько чат-ботов из сферы платежей, которые были запущены в 2016-2017 годах. Они позволяют переводить средства, брать кредиты, получать уведомления о статусе транзакций и учиться электронным платежам. Подробнее о том, как пользоваться услугами роботов — читайте в обзоре.
Интервью
Что происходит в украинском e-commerce?
Основатель Rozetka.ua Владислав Чечеткин, рассказал о развитии своего детища, последних трендах на рынке, проблемах и перспективах украинского e-commerce.
Спецпроект
Важные достижения Украины за 26 лет: мнение экспертов
В августе Украина отметила 26 лет независимости. За эти годы было множество побед и неудач, успехов и провалов. Но нельзя не согласиться с тем, что страна меняется, развивается, достигает результатов в разных сферах.
Редакция PaySpace Magazine спросила у нескольких экспертов, какие достижения Украины за 26 лет им кажутся самыми важными. Эти люди работают в разных отраслях, но их объединяет одно: они принимают непосредственное участие в трансформации Украины.
Это и многое другое в свежем номере журнала PaySpace Magazine!