Журнал PaySpaceMagazine 2017 #3(11)

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Тема номера

Музыка, кино, еда и cashless: фестивальное лето в Украине 2017

Украинцы, подобно жителям других европейских стран, все чаще проводят летние дни на фестивалях, количество и тематика которых постоянно расширяются.

С ростом популярности безналичных расчетов среди населения организаторы фестивалей в партнерстве с ведущими банками и платежными системами Украины устанавливают терминалы на территории мероприятий, на стендах торговцев-партнеров, и всячески поддерживают желание людей использовать банковскую карту, телефон, часы или другой аксессуар вместо банкнот.

Редакция PaySpace Magazine посетила несколько тематических украинских фестивалей и протестировала, насколько cashless они стали.

FinTech

В Украине стартовала программа для стартапов Fintech Master при поддержке Mastercard и НБУ.

Украинские стартапы получили возможность создавать финтех-сервисы в рамках полноценной инкубационной программы с использованием открытых данных финансовых учреждений, в частности Нацбанка, и технологических решений платежной системы.

Плати часами: ТОП-5 умных гаджетов, которые заменят кредитку.

Редакция PaySpace Magazine составила список смарт-часов 2017 года, которые позволяют совершать NFC-платежи. Чтобы расплатиться таким гаджетом, достаточно просто поднести руку к терминалу.

Apple Pay будет использовать Face ID.

Разработчики нового гаджета Apple — iPhone X — изменили подход к идентификации пользователей. Теперь, чтобы разблокировать телефон или совершить платеж с помощью мобильного кошелька Apple Pay, необходимо пройти процедуру сканирования лица.

ТОП-7 поглощений в сфере платежей в первом полугодии 2017

Составлен список самых крупных сделок в глобальном FinTech первой половины 2017 года. В него попали компании из США, Канады, Великобритании, Швеции и Германии. Какие из них потратили больше средств на расширение своего бизнеса — читайте далее.

Цифровые платежи

Зачем ритейлерам создавать цифровые кошельки?

ТОП-5 причин назвал Андре Сторвогель (André Stoorvogel), директор отдела маркетинга и платежей финансовой компании Rambus.

Мода на QR: почему платежи по кодам снова популярны?

В этой статье редакция разбирается, почему QR-коды стали чаще использоваться для совершения платежей. Был опубликован стандарт QR-платежей, крупные платежные системы проявили интерес к этой технологии, а также были запущены приложения для р2р-транзакций через код.

Чат-боты в Украине: 5 способов использовать мессенджеры для платежей.

Pедакция протестировала несколько чат-ботов из сферы платежей, которые были запущены в 2016-2017 годах. Они позволяют переводить средства, брать кредиты, получать уведомления о статусе транзакций и учиться электронным платежам. Подробнее о том, как пользоваться услугами роботов — читайте в обзоре.

Интервью

Что происходит в украинском e-commerce?

Основатель Rozetka.ua Владислав Чечеткин, рассказал о развитии своего детища, последних трендах на рынке, проблемах и перспективах украинского e-commerce.

Спецпроект

Важные достижения Украины за 26 лет: мнение экспертов

В августе Украина отметила 26 лет независимости. За эти годы было множество побед и неудач, успехов и провалов. Но нельзя не согласиться с тем, что страна меняется, развивается, достигает результатов в разных сферах.

Редакция PaySpace Magazine спросила у нескольких экспертов, какие достижения Украины за 26 лет им кажутся самыми важными. Эти люди работают в разных отраслях, но их объединяет одно: они принимают непосредственное участие в трансформации Украины.

Это и многое другое в свежем номере журнала PaySpace Magazine!