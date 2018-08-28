НБУ назвал виновного в падении курса гривны

В Нацбанке подсчитали, как вырос спрос на наличный доллар

Замглавы Нацбанка Олег Чурий убежден, что одним из ключевых источников спроса на наличную валюту, который, кроме прочего, обваливает курс гривни, является «черный рынок агробизнеса».

Он уверен, тех, кого на рынке принято называть населением, на деле в большинстве своем не являются простыми людьми. Порядка 25-30% наличного спроса формируют аграрии, которые конвертируют всю выручку в валюту, однако при этом не являются частью национальной экономики. Между тем, чиновник не стал уточнять, о ком именно идет речь.

К таким умозаключениям в НБУ пришли, подсчитав, как вырос спрос на наличный доллар в июле.

Олег Чурий

замглавы НБУ

Подтвердить слова чиновника весьма затруднительно уже хотя бы потому, что речь идет о черном рынке. По сути, инкриминировать повышенные валютные аппетиты можно практически любому сектору экономики. И первыми под подозрение по идее должны попадать вовсе не сельхозпроизводители, а серые импортеры.

Тем не менее банкиры признаются, что спрос на доллар со стороны аграриев сейчас в самом деле довольно высок. Правда речь идет не о черном, а о вполне легальном валютном рынке.

Василий Невмержицкий

финансовый аналитик

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ubr.ua.