Swift тестирует трансграничные платежи в реальном времени

На этот раз — в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Международная система денежных переводов Swift проведет пилотное тестирование трансграничных платежей в режиме реального времени с Австралией, подключившись к национальной платежной платформе страны.
Сегодня платежи, которые отправляются в Австралию в конце дня, обычно доходят только на следующий день. Новая услуга обеспечит почти мгновенный перевод средств (в том числе после рабочего времени).
По его словам, эта услуга была разработана для масштабирования и интеграции с внутренними системами реального времени по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Другие локальные сети будут добавлены по мере прохождения экспериментального тестирования.
Результаты первого тестового прогона будут представлены на ежегодном мероприятииSwift Sibos, которое пройдет в Австралии в октябре этого года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось, что в Европе намерены создать альтернативу американской системе SWIFT. Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европе нужно увеличивать независимость от американских институтов, создав собственные валютный фонд и SWIFT-систему.
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По материалам finextra.com