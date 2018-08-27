Венесуэла запустила приложение, чтобы облегчить переход на новую валюту

Правительство страны запустило мобильное приложение, которое поможет венесуэльцам разобраться с деноминацией

Гиперинфляция в Венесуэле достигла такого критического уровня, что правительство вынуждено предпринять довольно решительные шаги для восстановления внутреннего рынка. Так, правительство приказало банкам и биржам сократить номиналы на пять нулей. Чтобы избежать дальнейшей путаницы, центральный банк страны запустил La Calculadora Soberana — приложение для Android, которое призвано помочь гражданам Венесуэлы разобраться в том, как происходит деноминация.

Как отметили в центробанке, «Суверенный Калькулятор» — это «инструмент для всех венесуэльцев и лучший союзник, который научит понимать и адаптироваться к процессу деноминации».

Приложение доступно для пользователей Android. По-сути, это довольно простой калькулятор. Например, с его помощью пользователь сможет разобраться, что после деноминации прежние 100 тыс боливаров стали 1 суверенным боливаром. Не смотря на примитивность, приложение уже загрузили тысячи раз, и у него очень высокий рейтинг.

Приложение может быть полезно торговцам, которым может дорого обойтись допущенная в спешке ошибка. К тому же, правительство показательно арестовывает мерчантов, которые обманывают покупателей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что аналитики крупного банка объяснили, что происходит с курсом евро. Аналитики JPMorgan считают, что курс евро вряд ли восстановится раньше следующего года, а 2018 год станет для него «потерянным».

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По материалам news.bitcoin.com