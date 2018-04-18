Amazon, Apple и Google будут вместе противостоять кибератакам

Более трех десятков крупнейших мировых компаний решили сообща бороться с кибератаками

34 глобальные технологические компании и организации 17 апреля подписали соглашение об усилении защиты от кибератак.

В частности, к соглашению присоединились такие интернет-гиганты, как Facebook, Microsoft, SAP, Nokia и другие. Также среди подписантов Amazon, Apple и Alphabet (материнская компания Google).

Компании договорились усилить защиту от кибератак, независимо от мотивации тех, кто их совершает.

В заявлении компаний отмечается, что общий ущерб от кибератак до 2022 года может достигнуть отметки в $8 трлн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Microsoft запустила новый инструмент безопасности. Компания представила симулятор фишинговых атак.

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По материалам biz.liga.net