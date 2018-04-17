Microsoft запустила новый инструмент безопасности

Компания запустила симулятор фишинговых атак

На ежегодной конференции RSA в Сан-Франциско компания Microsoft анонсировала ряд новых инструментов безопасности для своих бизнес-пользователей.

Злоумышленники знают, что люди, как правило, являются самым слабым звеном в системе безопасности любой компании, о чем свидетельствует рост фишинговых атак. Некоторые крупные компании уже давно проводят ненастоящие фишинг-атаки, чтобы проверить реакцию сотрудников.

Microsoft запустила решение, которое упростит этот процесс — симулятор фишинговых атак. ИТ-специалисты компаний смогут легко создавать и рассылать фальшивый фишинговый e-mail, чтобы узнать, попадутся ли на эту уловку сотрудники. Если да — вероятно, стоит провести дополнительный тренинг по вопросам безопасности.

По словам генерального менеджера Microsoft 365 Security Эндрю Конвея, 80-90% уязвимостей информации, с которыми сталкивается его команда, связаны с фишингом. Хотя компании и предпринимают шаги по выявлению этих атак еще до того, как они попадут пользователю в папку «Входящие», алгоритмы не всегда могут их поймать. И в этом случае пользователь должен знать, что ему делать.

Другие новые инструменты безопасности основаны на Microsoft Intelligent Security Graph — основной системе компании по отслеживанию и предотвращению атак на ее платформах и сервисах. Конвей описал ее как «центральную нервную систему решений безопасности». С помощью ИИ и других технологий, Microsoft получает данные анализа веб-страниц, писем и вредоносных программ в Windows 10, чтобы предупредить пользователей о существующих и новых угрозах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники создали сайт-двойник известного онлайн-сервиса. Злоумышленники требуют биткоины за скомпрометированные пароли.

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По материалам techcrunch.com