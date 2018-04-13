Мошенники создали сайт-двойник известного онлайн-сервиса

Мошенники создали фейковую копию известного сервиса и требуют биткоины за скомпрометированные пароли

В Интернете появился сайт-двойник популярного сервиса проверки надежности паролей Have I Been Pwned. Мошенники грозятся пользователям выложить в глобальную сеть их скомпрометированные пароли. При этом они требуют выкуп в Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum или Litecoin.

Have I Been Pwned — онлайн-сервис, с помощью которого человек может узнать, были ли когда-либо скомпрометированы его пароли. Однако его сайт-клон не разделяет благие намерения оригинального ресурса. Во время того, как пользователь вводит адрес своей электронной почты, которую он хочет проверить, фейковый сервис выдает пароли в незашифрованном виде. А чтобы их не распространять в сети, аферисты требуют от человека $10 в криптовалюте. Только после того, как транзакция будет подтверждена пользователем, пароли удаляются из сайта.

Однако мошенническая схема сервиса Have I Been Pwned не ограничилась только вымогательством криптовалюты. Теперь аферисты пытаются майнить цифровую валюту, использую компьютеры пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы публиковали информацию о том, как криптовалютные мошенники зарабатывают на пользователях. Распространенная уловка мошенников — создание поддельных приложений криптовалютных бирж. Подделки распространяются через Google Play и другие площадки.

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По материалам ain.ua