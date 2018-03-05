Как криптовалютные мошенники зарабатывают на пользователях Android – отчет

Резонанс вокруг криптовалют привлекает не только обычных пользователей, но и злоумышленников

Согласно отчету ESET о мошенничестве с криптовалютами в среде Android, который компания представила на Mobile World Congress 2018 в Барселоне, в основе атак – скрытый майнинг и кража данных кошельков и популярных обменных сервисов.

Распространенная уловка мошенников – создание поддельных приложений криптовалютных бирж. Подделки распространяются через Google Play и другие площадки, могут иметь высокий рейтинг и положительные отзывы. Тем не менее, их единственное предназначение – перехват логинов и паролей, которые затем используются для кражи средств.

Похожая схема применяется для взлома криптовалютных кошельков. Мошенники создают фишинговые приложения-кошельки для перехвата закрытых ключей и SEED-фраз (набора слов для восстановления кошелька). В этом случае риск пользователей выше – украденный пароль от биржи можно сбросить, но, если скомпрометирован закрытый ключ, содержимое кошелька потеряно.

Кроме того, как и в среде Windows, в экосистеме Android растет число вредоносных программ-майнеров – несмотря на небольшую эффективность добычи криптовалюты на мобильных устройствах. Например, версия популярной игры Bug Smasher добывала втайне от пользователей криптовалюту Monero. Игра-майнер набрала в Google Play от 1 до 5 млн загрузок.

Отдельный вид мошенничества – мобильные лжемайнеры. Их разработчики утверждают, что приложения добывают криптовалюту, но на самом деле они только показывают рекламу. Интересно, что мошенники не пытаются придать обещаниям правдоподобие – некоторые лжемайнеры предлагают добычу биткоинов и даже криптовалюты Ripple (XRP), майнинг которой в принципе невозможен.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакер украл у криптоплатформы 20000 монет Ethereum, а потом вернул их. Это уже второй случай, когда хакер возвращает Coindash средства.

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По материалам plusworld.ru