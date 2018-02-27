Хакер украл у криптоплатформы 20000 монет Ethereum, а потом вернул их

Это уже второй случай, когда хакер возвращает Coindash средства

Платформа по управлению криптоактивами Coindash получила на свой кошелек 20000 ETH. Они были отправлены с адреса хакера, который в прошлом году во время ICO компании украл приблизительно 37000 ETH.

Напомним, еще в июле прошлого года хакер изменил адрес кошелька, указанный на странице ICO Coindash, благодаря чему успел заполучить от инвесторов проекта около 37000 ETH — на то время они оценивались примерно в $10 млн. При этом возвращенные сейчас 20000 ETH уже оцениваются в более чем $17 млн.

И это не первая подобная транзакция от имени этого хакера. 19 сентября 2017 года он уже перечислял проекту 10000 ETH, что в долларовом эквиваленте соответствовало приблизительно $3 млн.

Иронично, но взлом, пережитый Coindash в прошлом году, а затем названный «событием, причинившим вред как для вкладчиков, так и для компании», уже вылился в значительный прирост капитала проекта. Так, на момент кражи в долларовом эквиваленте Coindash потеряла $10 млн, тогда как стоимость монет, которые вернул хакер, уже равна $20 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в украинских ломбардах запустят кредитование под залог криптовалюты. Крупнейшая сеть ломбардов страны первой предложит подобный сервис.

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По материалам news.bitcoin.com