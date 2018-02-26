Крупнейшая криптобиржа передаст данные тысяч клиентов налоговикам

Одна из крупнейших криптобирж вынуждена предоставить Налоговому управлению США информацию о 13 тыс клиентов

Популярная криптобиржа Coinbase обязана по решению суда передать имена и личные данные 13 тыс своих клиентов в Налоговое управление США (IRS). Таким образом ведомство хочет обязать трейдеров выплатить налоги.

Андреас Антонопулос

эксперт в сфере криптовалют

Пользователям Coinbase рекомендуют также проверить папки со спамом на почте. В теме письма указано «Важное сообщение от Coinbase». В соответствии с постановлением суда, в IRS будут переданы «идентификационные номера налогоплательщиков, имена, даты рождения, адреса и история транзакций некоторых наиболее активных клиентов площадки за период с 2013 по 2015 год».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования.

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По материалам news.bitcoin.com