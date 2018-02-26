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Крупнейшая криптобиржа передаст данные тысяч клиентов налоговикам

26.02.2018 10:43

Одна из крупнейших криптобирж вынуждена предоставить Налоговому управлению США информацию о 13 тыс клиентов

Крупнейшая криптобиржа передаст данные тысяч клиентов налоговикам. Фото: cryptokarma.com

Популярная криптобиржа Coinbase обязана по решению суда передать имена и личные данные 13 тыс своих клиентов в Налоговое управление США (IRS). Таким образом ведомство хочет обязать трейдеров выплатить налоги.

Сегодня получил уведомление от Coinbase, что моя учетная запись является одной из 13000, которую они должны будут передать в IRS по распоряжению суда. Не удивлен — я знал, что буду в их числе. Если вам вдруг интересно, я уплатил налоги за свой доход от биткоинов, прибыль/убытки
Андреас Антонопулос
эксперт в сфере криптовалют

Пользователям Coinbase рекомендуют также проверить папки со спамом на почте. В теме письма указано «Важное сообщение от Coinbase». В соответствии с постановлением суда, в IRS будут переданы «идентификационные номера налогоплательщиков, имена, даты рождения, адреса и история транзакций некоторых наиболее активных клиентов площадки за период с 2013 по 2015 год».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования.

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По материалам news.bitcoin.com

Рубрики: BitcoinКомпанииКриптовалютыНовостиСША
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