Крупнейшая криптобиржа передаст данные тысяч клиентов налоговикам

Одна из крупнейших криптобирж вынуждена предоставить Налоговому управлению США информацию о 13 тыс клиентов
Популярная криптобиржа Coinbase обязана по решению суда передать имена и личные данные 13 тыс своих клиентов в Налоговое управление США (IRS). Таким образом ведомство хочет обязать трейдеров выплатить налоги.
Пользователям Coinbase рекомендуют также проверить папки со спамом на почте. В теме письма указано «Важное сообщение от Coinbase». В соответствии с постановлением суда, в IRS будут переданы «идентификационные номера налогоплательщиков, имена, даты рождения, адреса и история транзакций некоторых наиболее активных клиентов площадки за период с 2013 по 2015 год».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что конгресс США намерен регулировать криптовалюту. Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии введут обязательную регистрацию криптовалютных компаний
По материалам news.bitcoin.com