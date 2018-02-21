Конгресс США намерен регулировать криптовалюту

Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования

Из-за резкого усиления международного интереса к биткоину, Конгресс США начал пристально изучать способы получения более эффективных инструментов контроля активов. Эти меры поддержали обе партии, что является большой редкостью.

Майкл Раундз

член банковского комитета Сената

Регулированием и нормативным надзором криптовалюты на сегодняшний день должны совместно заниматься такие органы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство финансов США, Федеральная резервная система, а также штаты по отдельности.

Однако в ситуации, когда ответственность за криптовалюту лежит на всех, по факту ее не контролирует никто. И спекулятивная торговля с инвестициями процветают на нерегулируемом, теневом рынке.

Виртуальные валюты вовсе не новы, но вот спекуляция в этой сфере достаточно новое явление, которое достигло своего пика в конце 2017 года.

Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования и уже решает, какие агентства займутся данной проблемой.

Билл Хаизенга,

представитель республиканцев

В ближайшее время будет проводиться слушание по данному вопросу.

Недавний рост интереса правительства США к данному регулированию не единичный случай, этот вопрос активно обсуждается по всему миру. Франция и Германия хотят, чтобы тема криптовалюты была на повестке дня на предстоящей встрече G20. Даже ультра-консервативные республиканцы, осуждающие любые регулирования, согласились, что цифровая валюта является особым случаем. Ведь ее курс может дестабилизировать целую экономику.

Тут возникает вопрос инструментов регулирования в зависимости от классификации биткоина и остальных криптовалют — как ценных бумаг или все же как товаров.

Регулирование осложняется еще и появлением ICO (первичное размещение монет), которое стало излюбленным инструментом сбора средств для стартапов, несмотря на жалобы о том что ICO достаточно ненадежно для размещения ценных бумаг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что цена Bitcoin достигла $11 000 и продолжает рост благодаря новостям из Кореи. Так, глава Службы финасового надзора государства высказался в поддержку «нормального» трейдинга с участием криптовалют.

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