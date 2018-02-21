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Конгресс США намерен регулировать криптовалюту

21.02.2018 10:39

Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования

Конгресс США Фото: forumdaily.com

Из-за резкого усиления международного интереса к биткоину, Конгресс США начал пристально изучать способы получения более эффективных инструментов контроля активов. Эти меры поддержали обе партии, что является большой редкостью.

Эту систему бесспорно необходимо регулировать
Майкл Раундз
член банковского комитета Сената

Регулированием и нормативным надзором криптовалюты на сегодняшний день должны совместно заниматься такие органы, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Министерство финансов США, Федеральная резервная система, а также штаты по отдельности.

Однако в ситуации, когда ответственность за криптовалюту лежит на всех, по факту ее не контролирует никто. И спекулятивная торговля с инвестициями процветают на нерегулируемом, теневом рынке.

Виртуальные валюты вовсе не новы, но вот спекуляция в этой сфере достаточно новое явление, которое достигло своего пика в конце 2017 года.

Правительство пытается наверстать упущенное по вопросу регулирования и уже решает, какие агентства займутся данной проблемой.

Комиссия по ценным бумагам и биржам займется этим вопросом. Мы не видели в этом проблемы полгода назад, но рынок изменился
Билл Хаизенга,
представитель республиканцев

В ближайшее время будет проводиться слушание по данному вопросу.

Недавний рост интереса правительства США к данному регулированию не единичный случай, этот вопрос активно обсуждается по всему миру. Франция и Германия хотят, чтобы тема криптовалюты была на повестке дня на предстоящей встрече G20. Даже ультра-консервативные республиканцы, осуждающие любые регулирования, согласились, что цифровая валюта является особым случаем. Ведь ее курс может дестабилизировать целую экономику.

Тут возникает вопрос инструментов регулирования в зависимости от классификации биткоина и остальных криптовалют — как ценных бумаг или все же как товаров.

Регулирование осложняется еще и появлением ICO (первичное размещение монет), которое стало излюбленным инструментом сбора средств для стартапов, несмотря на жалобы о том что ICO достаточно ненадежно для размещения ценных бумаг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что цена Bitcoin достигла $11 000 и продолжает рост благодаря новостям из Кореи. Так, глава Службы финасового надзора государства высказался в поддержку «нормального» трейдинга с участием криптовалют.

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Рубрики: BitcoinМирНовостиСША
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